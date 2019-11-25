Підозрюваний у держзраді екс-заступник міністра економіки Бровченко вийшов з СІЗО під заставу в 570 тис. гривень

Підозрюваний у держзраді екс-заступник міністра економіки Бровченко вийшов з СІЗО під заставу в 570 тис. гриве

Підозрюваний у державній зраді колишній заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юрій Бровченко, якому раніше Апеляційний суд залишив у силі арешт, але знизив заставу з 3,4 млн гривень до 570 тис. гривень, вийшов зі слідчого ізолятора після внесення 570 тис. гривень застави.

Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Сергій Стретович.

"Юрій Бровченко звільнений з-під варти під заставу", - сказав він.

За словами адвоката, Бровченко звільнили з СІЗО 20 листопада.

Заставу внесли родичі.

Як повідомляли Українські Новини, 22 жовтня СБУ затримала Бровченка в аеропорту "Бориспіль" (Київська область).

Раніше Служба безпеки України почала розслідувати можливу роботу на російські спецслужби колишнього заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Юрія Бровченка, спрямовану на зрив виробництва великокаліберних снарядів в Україні.