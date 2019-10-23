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23 октября 2019, среда, 14:17 529
Судебная власть 2019-10-23T14:17:56+03:00
Українські Новини
Экс-замминистра экономики Бровченко арестовали и назначили залог в 3,4 млн гривен

Экс-замминистра экономики Бровченко арестовали и назначили залог в 3,4 млн гривен

Арест, Суд, Залог, Юрий Бровченко

Шевченковский районный суд Киева арестовал подозреваемого в государственной измене бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Юрия Бровченко и назначил залог в размере 3,4 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Сергей Стретович.

"Сегодня суд избрал моему подзащитному меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом. Мы недвольны таким решением и будем его обжаловать в апелляции", - сообщил он.

Адвокат подчеркнул, что Бровченко категорически отвергает выдвинутые ему подозрения.

Защита намерена просить суд отпустить экс-замминистра под круглосуточный домашний арест.

Как сообщали Українськi Новини, 22 октября СБУ задержала Бровченко в аэропорту "Борисполь" (Киевская область).

ранее Служба безопасности Украины начала расследовать возможную работу на российские спецслужбы бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Юрия Бровченко, направленную на срыв производства крупнокалиберных снарядов в Украине.

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