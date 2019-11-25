75% українців підтримують ініціативу Зеленського про переговори з Путіним

75% респондентів, опитаних фондом "Демократичні ініціативи" ім. В. Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології, підтримують ініціативу Президента Володимира Зеленського про перемовини з Президентом Росії Володимиром Путіним для вирішення конфлікту на Донбасі. Однак, незважаючи на це, 71% респондентів ставиться до Президента Росії вкрай негативно.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

При цьому 15,1% респондентів не підтримують цю ініціативу, 2,6% відповіли, що їм все одно, 7,3% - не змогли відповісти.

Крім цього, 59,2% опитаних підтримують рішення Президента про розведення військ на лінії розмежування, 25,6% - не підтримують, 1,6% - відповіли, що їм все одно, 13,6% - не змогли відповісти.

Також 57,9% респондентів не підтримують ініціативу Президента про відкриття ринку сільськогосподарських земель та скасування мораторію на її продаж до кінця року, 23,9% - підтримують, 15,3% - не змогли відповісти, 2,9% - відповіли, що їм все одно.

61,2% респондентів підтримують рішення Зеленського про надання громадянства іноземцям, які захищали територіальну цілісність України, 63,1% - підтримують відновлення діалогу з Польщею, 70,7% - підтримують рішення про легалізацію видобутку бурштину, 48,6% - підтримують оновлення Центральної виборчої комісії.

При цьому 55,5% респондентів не підтримують ініціативу Зеленського про приватизацію великих державних підприємств, 22,5% - підтримують; 49,3% - не підтримують ініціативу про легалізацію грального бізнесу, 37,6% - підтримують.

Також респондентам було поставлено питання, як вони ставляться до пропозиції Президента про проведення позачергових місцевих виборів.

Так, 39,4% респондентів відповіли, що їм все одно, 26,6% - підтримують, 20,2% - не змогли відповісти, 13,9% - не підтримують.

Опитування проводилося "Демініціативами" і КМІС з 4 по 19 листопада 2019 року серед 2 041 повнолітніх респондентів на всій підконтрольній території Україні.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Опитування фінансувалося Представництвом Європейського Союзу в Україні.

Як раніше повідомляли Українські Новини, згідно з опитуванням Центру Разумкова, рейтинг довіри українців до Володимира Зеленського знизився на 3% в порівнянні з вересневими даними.