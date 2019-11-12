Более 70% украинцев хуже всего относятся к Путину, - опрос

71% украинских респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", хуже всего относятся к Президенту России Владимиру Путину, 66% лучше всего относятся к Президенту Беларуси Александру Лукашенко как к мировым лидерам.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.



При этом, 15% отрицательно относятся к Лукашенко, столько же положительно относятся к Путину.



К канцлеру Германии Ангеле Меркель положительно относятся 60% опрошенных, отрицательно - 17%.



К Президенту Польши Анджею Дуде положительно относятся 48%, отрицательно - 9%, 18% - не знают такого политика, 27% - затруднились с ответом.



К Президенту Франции Эммануэлю Макрону положительно относятся 39%, отрицательно - 17%, не знают такого - 15%, затруднились с оценкой - 29%.



К премьер-министру Канады Джастину Трюдо положительно относятся 38%, отрицательно - 6%, не знают его - 30%, затруднились оценить - также 30%.



К премьер-министру Великобритании Борису Джонсону положительно относятся 33%, отрицательно - 11%, не знают его - 27%, затруднились - 30%.



К Президенту США Дональду Трампу положительно относятся 30%, отрицательно - 42%, затруднились с оценкой - 25%.



К Президенту Турции Реджепу Эрдогану положительно относятся 28%, отрицательно - 20%, не знают его - 22%, затруднились оценить - 30%.



В динамике за более чем последние полтора года практически не изменилось отношение украинцев к Меркель, Путину, Лукашенко, Макрону.



Опрос проводился 29 октября - 4 ноября. Было опрошено 3 000 респондентов путем личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования не превышает 1,8%.



Как сообщали Українськi Новини, в сентябре рейтинг Зеленского достиг уровня поддержки Путина и Лукашенко в их лучшие годы.