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12 ноября 2019, вторник, 14:32 349
Общество 2019-11-12T14:34:03+02:00
Українські Новини
Более 70% украинцев хуже всего относятся к Путину, - опрос

Более 70% украинцев хуже всего относятся к Путину, - опрос

Опрос, Рейтинг, Соцопрос, Мировые лидеры, Путин
Пресс-конференция Путина 20 декабря 2018. Скриншот трансляции
Пресс-конференция Путина 20 декабря 2018. Скриншот трансляции

71% украинских респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", хуже всего относятся к Президенту России Владимиру Путину, 66% лучше всего относятся к Президенту Беларуси Александру Лукашенко как к мировым лидерам.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

При этом, 15% отрицательно относятся к Лукашенко, столько же положительно относятся к Путину.

К канцлеру Германии Ангеле Меркель положительно относятся 60% опрошенных, отрицательно - 17%.

К Президенту Польши Анджею Дуде положительно относятся 48%, отрицательно - 9%, 18% - не знают такого политика, 27% - затруднились с ответом.

К Президенту Франции Эммануэлю Макрону положительно относятся 39%, отрицательно - 17%, не знают такого - 15%, затруднились с оценкой - 29%.

К премьер-министру Канады Джастину Трюдо положительно относятся 38%, отрицательно - 6%, не знают его - 30%, затруднились оценить - также 30%.

К премьер-министру Великобритании Борису Джонсону положительно относятся 33%, отрицательно - 11%, не знают его - 27%, затруднились - 30%.

К Президенту США Дональду Трампу положительно относятся 30%, отрицательно - 42%, затруднились с оценкой - 25%.

К Президенту Турции Реджепу Эрдогану положительно относятся 28%, отрицательно - 20%, не знают его - 22%, затруднились оценить - 30%.

В динамике за более чем последние полтора года практически не изменилось отношение украинцев к Меркель, Путину, Лукашенко, Макрону.

Опрос проводился 29 октября - 4 ноября. Было опрошено 3 000 респондентов путем личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования не превышает 1,8%.

Как сообщали Українськi Новини, в сентябре рейтинг Зеленского достиг уровня поддержки Путина и Лукашенко в их лучшие годы. 

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