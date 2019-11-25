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25 листопада 2019, понеділок, 11:54 10
Судова влада 2019-11-25T11:59:22+02:00
Українські Новини
Прокуратура оскаржила звільнення Ляшка на поруки

Прокуратура оскаржила звільнення Ляшка на поруки

Олег Ляшко, Прокуратра, На поруки
Бійка Геруса і Ляшко. Скріншот: Ukranews.com/YouTube
Бійка Геруса і Ляшко. Скріншот: Ukranews.com/YouTube

Прокуратура Київської області оскаржила рішення Бориспільського суду, який відмовився заарештувати і відпустив колишнього голову фракції Радикальної партії, екс-депутата Верховної Ради Олега Ляшка, який підозрюється у насильницьких діях по відношенню до голови комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрію Герусу в міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київська область), на поруки депутатів Ради Вікторії Сюмар (фракція "Європейська солідарність") та Михайла Волинця ("Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина").

Про це Українським Новинам повідомила речник прокуратури Мар'яна Гайовская.

"Оскаржили. У п'ятницю направили поштою апеляцію", - сказала вона.

Прокуратура наполягає на арешті Ляшка.

Дата розгляду апеляції поки не визначена.

Як повідомляли Українські Новини, Ляшко влаштував бійку з Герусом в Борисполі, захищаючи бізнес Ахметова.

18 листопада, прокуратура попросила заарештувати Ляшка без альтернативи застави. Крім того, Ляшко бився з Герусом у брендовій куртці за 160 тисяч гривень.

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