Прокуратура оскаржила звільнення Ляшка на поруки

Прокуратура Київської області оскаржила рішення Бориспільського суду, який відмовився заарештувати і відпустив колишнього голову фракції Радикальної партії, екс-депутата Верховної Ради Олега Ляшка, який підозрюється у насильницьких діях по відношенню до голови комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрію Герусу в міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київська область), на поруки депутатів Ради Вікторії Сюмар (фракція "Європейська солідарність") та Михайла Волинця ("Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"). Про це Українським Новинам повідомила речник прокуратури Мар'яна Гайовская. "Оскаржили. У п'ятницю направили поштою апеляцію", - сказала вона. Прокуратура наполягає на арешті Ляшка. Дата розгляду апеляції поки не визначена. Як повідомляли Українські Новини, Ляшко влаштував бійку з Герусом в Борисполі, захищаючи бізнес Ахметова. 18 листопада, прокуратура попросила заарештувати Ляшка без альтернативи застави. Крім того, Ляшко бився з Герусом у брендовій куртці за 160 тисяч гривень.