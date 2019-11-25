Негода в Греції: двоє людей загинули, перекрито шосе і закриті школи

На заході Греції через проливні дощі і грози загинули дві людини, в декількох регіонах порушено транспортне сполучення.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Шторми обрушилися на західну Грецію у вихідні, що викликало повені і перебої з транспортом.

Рятувальники знайшли тіла двох людей у морі в муніципалітеті Антіріо. ООбидва загиблих були на маленькому вітрильному човні, який перекинувся недалеко від берега. У поліції заявили, що кілька ділянок національної дорожньої мережі на півострові Пелопоннес були перекриті для руху через сильні повені.

Шосе Афіни-Коринф закрито досі, але влада обіцяє відкрити рух в понеділок вдень. У регіоні Аттика, куди входять Афіни, закрито всі школи, така ж ситуація в Салоніках.



Як повідомляли Українські Новини, в Італії через негоду обрушилася автомобільна траса.



Крім того, у Франції через повені загинули чотири людини за вихідні.



Раніше у Венеції оголосили надзвичайний стан через сильну повінь.