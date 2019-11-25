Во Франции из-за наводнений погибли четыре человека

Во Франции в результате наводнения на юго-востоке страны за выходные погибли четыре человека.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFM TV.

Так, сообщается, что двое погибших были найдены в муниципалитете Таннерон в субботу, а в воскресенье спасатели нашли автомобиль, который накрыло оползнем, в нем обнаружили тела двух пожилых людей из города Грасс.

Автомобиль снесло с дороги, и он лежит на глубине 800 метров в овраге. Из-за сложных погодных условий спасатели будут доставать его только в понедельник.

Кроме того, два человека считаются пропавшими без вести. В различных центрах размещения, открытых коммунами, нашли приют 1700 человек.

За последние двое суток в отдельных районах департаментов Вар и Приморские Альпы выпала двухмесячная норма осадков. Это стало причиной выхода рек из берегов и затоплений.



Как сообщали Українські Новини, в Венеции ряд кафе и магазинов затопила вода. Власти закрыли ясли и детсады.



Кроме того, в Венеции объявили чрезвычайное положение из-за сильнейшего наводнения.