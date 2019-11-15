В Венеции объявили чрезвычайное положение из-за сильнейшего наводнения

В Италии решили ввести чрезвычайное положение в Венеции после того, как в город пришло самое сильное за последние 50 лет наводнение.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на итальянское агентство Ansa.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал стихийное бедствие "ударом по сердцу нашей страны".

Конте сказал, что правительство решило выделить 20 млн евро на первом этапе ликвидации последствий. Деньги потратят на неотложные нужды для поддержки города и населения.

Сообщается, что более 80% территории города, который есть в списке мирового наследия ЮНЕСКО, оказалось под водой. Вода достигла уровня 1,87 м и повредила базилику Святого Марка, а также нанесла Венеции миллионные убытки. Немало музеев оставались закрытыми в четверг. Правительство планирует выделить компенсации пострадавшим: частным лицам – 5 тысяч евро, предпринимателям и магазинам – 20 тысяч евро. После оценки размера ущерба будет принято решение о дальнейших возмещениях.

Правительство Италии планирует также ускорить работу над проектом MOSE, предназначенным для защиты от наводнений Венеции и других населенных пунктов на побережье Венецианской лагуны. Это система мобильных шлюзов, позволяющих изолировать лагуну от Адриатического моря, когда прилив превышает нормальный уровень в 1,1 м и может достигать 3 метров.

Как сообщали Українські Новини, в Венеции ряд кафе и магазинов затопила вода. Власти закрыли ясли и детсады.