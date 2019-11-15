В Венеции объявили чрезвычайное положение из-за сильнейшего наводнения

В Италии решили ввести чрезвычайное положение в Венеции после того, как в город пришло самое сильное за последние 50 лет наводнение. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на итальянское агентство Ansa. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал стихийное бедствие "ударом по сердцу нашей страны". Конте сказал, что правительство решило выделить 20 млн евро на первом этапе ликвидации последствий. Деньги потратят на неотложные нужды для поддержки города и населения. Сообщается, что более 80% территории города, который есть в списке мирового наследия ЮНЕСКО, оказалось под водой. Вода достигла уровня 1,87 м и повредила базилику Святого Марка, а также нанесла Венеции миллионные убытки. Немало музеев оставались закрытыми в четверг. Правительство планирует выделить компенсации пострадавшим: частным лицам – 5 тысяч евро, предпринимателям и магазинам – 20 тысяч евро. После оценки размера ущерба будет принято решение о дальнейших возмещениях. Правительство Италии планирует также ускорить работу над проектом MOSE, предназначенным для защиты от наводнений Венеции и других населенных пунктов на побережье Венецианской лагуны. Это система мобильных шлюзов, позволяющих изолировать лагуну от Адриатического моря, когда прилив превышает нормальный уровень в 1,1 м и может достигать 3 метров. Посмотреть эту публикацию в Instagram El conocido fenómeno del "agua alta" en Venecia, la subida de las mareas, alcanzó durante la noche del martes los 187 centímetros en lo que es la peor inundación desde 1966 y un hombre de 78 años falleció electrocutado en su casa de la isla de Pellestrina debido a la entrada de agua. El mayor nivel de la marea se alcanzó a las 22.50 y fue de un metro y 87 centímetros, la segunda mayor medida en la historia de la Ciudad de los Canales tras el récord de 194 centímetros que se alcanzó en la inundación de 1966. "Esto es un desastre, esta vez habrá que contar los daños", dijo el alcalde de Venecia, Luigi Brugnaro, tras realizar una inspección en barco. Fotos: EFE Публикация от Diario ABC (@abc_diario) 12 Ноя 2019 в 11:59 PST Как сообщали Українські Новини, в Венеции ряд кафе и магазинов затопила вода. Власти закрыли ясли и детсады.