В Италии из-за непогоды обрушилась автомобильная трасса

В воскресенье, 24 ноября, на севере Италии из-за оползня обвалилась часть автомобильной трассы, соединяющей города Савона и Турин.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Ansa.

Так, в результате обрушения виадука на дороге в полутора километрах от затопленной после дождей Савоны образовалась дыра длиной 30 метров. На место сразу прибыли экстренные службы.

Для поиска возможных пострадавших местные власти направили на место служебных собак. Однако, по словам чиновников, жертв удалось избежать.

Компания SIAS, которая эксплуатирует автомагистраль, проводит расследование для оценки ситуации.

#Savona #A6, proseguite per tutta la notte le ricerche delle squadre #usar #vigilidelfuoco per escludere la presenza di auto coinvolte. Il pericolo di un’ulteriore colata di fango rende complesse le operazioni nell’alveo #25novembre 8:00 pic.twitter.com/bLoytD8lNg — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 25 ноября 2019 г.

Как сообщали Українські Новини, во Франции из-за наводнений погибли четыре человека за выходные.



Ранее в Венеции объявили чрезвычайное положение из-за сильнейшего наводнения.