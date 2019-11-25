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25 ноября 2019, понедельник, 11:20 669
Европа 2019-11-25T12:15:02+02:00
Українські Новини
В Италии из-за непогоды обрушилась автомобильная трасса

В Италии из-за непогоды обрушилась автомобильная трасса

Италия, Обрушение, Трасса, Виадук
Обвал трассы. Фото: Twitter/Vigili del Fuoco
Обвал трассы. Фото: Twitter/Vigili del Fuoco

В воскресенье, 24 ноября, на севере Италии из-за оползня обвалилась часть автомобильной трассы, соединяющей города Савона и Турин.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Ansa.

Так, в результате обрушения виадука на дороге в полутора километрах от затопленной после дождей Савоны образовалась дыра длиной 30 метров. На место сразу прибыли экстренные службы.

Для поиска возможных пострадавших местные власти направили на место служебных собак. Однако, по словам чиновников, жертв удалось избежать.

Компания SIAS, которая эксплуатирует автомагистраль, проводит расследование для оценки ситуации.

Как сообщали Українські Новини, во Франции из-за наводнений погибли четыре человека за выходные. 

Ранее в Венеции объявили чрезвычайное положение из-за сильнейшего наводнения. 

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