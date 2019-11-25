Після ДТП у Кулеби струс мозку і переломи, старший син досі без свідомості

Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба, який в неділю разом з дітьми потрапив у ДТП, зараз у стані середньої тяжкості в лікарні Феофанія. Про це повідомляє "ТСН".

Наголошується, що Микола Кулеба в повній свідомості, загрози його життю немає. Однак старший син перебуває в інтенсивному неврологічному відділенні того ж медичного закладу.

Повідомляється, що в Кулеби медики діагностували струс мозку та численні забої та травми. Зокрема, у нього закриті черепно-мозкова травма, травма грудної клітки і травма живота.



Крім того, у нього численні переломи ребер з обох боків, забій легенів і пневмоторакс (скупчення повітря, яке призводить до часткового або повного колапсу легенів - ред.). Втім, медикам все ж вдалося стабілізувати стан Кулеби і зараз його життю нічого не загрожує.

Старший син Тимофій знаходиться в інтенсивному неврологічному відділенні. За словами медиків, юнак без свідомості. У нього закрита черепно-мозкова травма. Чи є загроза життю – не повідомляють.



Про стан молодшого сина Єлисея поки невідомо. За непідтвердженою інформацією, ним займаються лікарі в "Охматдиті".



Як повідомляли Українські Новини, Кулеба дав з лікарні перший коментар після страшного ДТП.



Тим часом, поліція відкрила кримінальну справу стосовно ДТП за участю Миколи Кулеби.