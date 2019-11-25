У Чорному морі зазнав аварії вантажний корабель: потонуло близько 14 тисяч овець

У неділю, 24 листопада, в Чорному морі біля узбережжя Румунії сталася аварія судна. Велике вантажне судно перевозило понад 14 000 овець. Про це повідомляє BBC.

Судно Queen Hind перекинулося після того, як покинуло порт Мідія, недалеко від південно-східного міста Констанца, на узбережжі Чорного моря.

Всі члени екіпажу - 22 громадянина Сирії - були врятовані. Для порятунку овець була розпочата операція за участю поліції, пожежників і румунської берегової охорони.

Принаймні 32 вівці, знайдені плаваючими біля корабля під прапором Палау, були врятовані, але багато хто, як вважають, потонули.



"Ми вже врятували невелику кількість. Вони плавали в морі", - сказала ВВС прес-секретар служби швидкої допомоги в Констанці Анна-Марія Стойка.

Рятувальні роботи будуть відновлені в понеділок вранці.







Як повідомляли Українські Новини, танкер "Делфі" сів на мілину біля Одеси, рятувальні судна не могли підійти через складні погодні умови. Рятувальна операція з танкера "Делфі" ускладнилася ще й тим, що екіпаж відмовився від допомоги.



Однак складна багатогодинна евакуація українців з тонучого корабля під Одесою завершилася.