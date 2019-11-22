Видео дня: Завершилась сложная и многочасовая эвакуация украинцев с тонущего корабля под Одессой

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) эвакуировала экипаж танкера "Делфи", который потерпел бедствие в Одесском заливе.

Об этом говорится в сообщении укправления ГосЧС в Одесской области в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

На борту судна находились 3 члена экипажа. Водолазы службы эвакуировали их. Эвакуация началась в 12:00. На данный момент спасенные члены экипажа переданы медикам, погибших и пострадавших нет.

21 ноября в 21:30 дежурный "Морской поисково-спасательной службы" сообщил в службу спасения 101, что неуправляемый танкер "Делфи" дрейфует в сторону акватории Одесского морского порта, в сопровождении буксира и катера Морской поисково-спасательной службы.

Судно дрейфовало, пока не село кормой на мель.

В сети опубликовали видео с дрона, где видно перевернувшийся танкер и процес спасательной операции.

Как сообщали Українськi Новини, танкер "Делфи" сел на мель возле Одессы, спасательные суда не могут подойти из-за сложных погодных условий. Спасательная операция с танкера "Делфи" осложнилась еще и тем, что экипаж отказался от помощи.