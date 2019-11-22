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  • Сорванный с якоря танкер в Одессе ударился об волнорез и перевернулся, началась спасательная операция
22 ноября 2019, пятница, 14:57 26
Общество 2019-11-22T14:58:03+02:00
Українські Новини
Сорванный с якоря танкер в Одессе ударился об волнорез и перевернулся, началась спасательная операция

Сорванный с якоря танкер в Одессе ударился об волнорез и перевернулся, началась спасательная операция

Танкер, Корабль, Бедствие

В Одессе танкер Делфи, который терпит бедствие в Черном море, ударился о волнорез и перевернулся. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы и очевидцы.

В частности, судно село на мель в зоне Ланжерона. Его сносит к берегу. Новое столкновение с волнорезом может привести кораблекрушению и экологической катастрофе, сообщили в пресс-службе.

Экипаж танкера отказывается от помощи, но пограничники готовы "открыть границу" членам суднокоманды для схода на берег. На судно отправили водолазов. Они уже доставили на борт канат. Спасатели спустили на воду лодку и пытаются дойти на ней до судна. Пока у них это не получается: мешают волны. Отмечается, что моряков снимут с борта, хотят они этого или нет. Об этом сообщает Думская.

"Танкер практически лег на борт. Волны бьют его о волнорез, из пробоины вытекает черная маслянистая жидкость - видимо, мазут", - сообщает издание.

Как сообщали Українські Новини, под Одессой из-за шторма и ветра терпит бедствие танкер, его сорвало с якоря и отнесло в море.

Экипаж аварийного молдавского танкера отказался эвакуироваться.

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