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25 листопада 2019, понеділок, 05:51 20
Суспільство 2019-11-25T09:45:02+02:00
Українські Новини
У грудні на українців чекає вихідний на Різдво і дві робочі суботи за Новий рік

У грудні на українців чекає вихідний на Різдво і дві робочі суботи за Новий рік

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Вихідні – це насамперед затишок. Фото: pixabay
Вихідні – це насамперед затишок. Фото: pixabay

До кінця осені залишились лічені дні – менш як через тиждень настане календарна зима, а разом з нею і активна підготовка до Нового року і різдвяних свят. Грудень крім передсвяткової метушні подарує українцям додаткові вихідні, які, до речі, вже визначені і на 2020 рік. Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, а також розпорядженням Кабміну "Про перенесення робочих днів у 2019 році", повідомляють Українські Новини.

Таким чином, у грудні 2019 року середа 25-е буде вихідним днем, оскільки на цю дату припадає католицьке Різдво, яке з ... святкується на державному рівні.

Крім того, неробочими днями будуть 30 грудня понеділок і 31 грудня вівторок. У зв'язку зі святкуванням Нового року-2020, символом якого буде Білий Щур, щоб раціонально використати робочі дні, Кабмін вніс корективи в графік роботи державних установ – відпрацювання за понеділок 30 грудня перенесено на суботу 21 грудня, а за вівторок 31 грудня – на суботу 28 грудня.

"Таке перенесення сприятиме раціональному використанню робочих днів, завчасному плануванню працівниками свого відпочинку та дозвілля, не призведе до зменшення тривалості робочого часу впродовж року, а також не спричинить змін щодо фонду заробітної плати, обсягів виробництва, надходжень бюджетних коштів", – йдеться в розпорядженні Кабміну.

Раніше Українські Новини запропонували список ідей для подарунка на день святого Миколая. Також вас можуть зацікавити поради психолога щодо вибору подарунків на Новий рік. А тим, хто любить шукати підказки в гороскопах, буде цікаво почитати, яким буде грудень 2019 за прогнозами астрологів.

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