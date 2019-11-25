У грудні на українців чекає вихідний на Різдво і дві робочі суботи за Новий рік

До кінця осені залишились лічені дні – менш як через тиждень настане календарна зима, а разом з нею і активна підготовка до Нового року і різдвяних свят. Грудень крім передсвяткової метушні подарує українцям додаткові вихідні, які, до речі, вже визначені і на 2020 рік. Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, а також розпорядженням Кабміну "Про перенесення робочих днів у 2019 році", повідомляють Українські Новини.

Таким чином, у грудні 2019 року середа 25-е буде вихідним днем, оскільки на цю дату припадає католицьке Різдво, яке з ... святкується на державному рівні.

Крім того, неробочими днями будуть 30 грудня понеділок і 31 грудня вівторок. У зв'язку зі святкуванням Нового року-2020, символом якого буде Білий Щур, щоб раціонально використати робочі дні, Кабмін вніс корективи в графік роботи державних установ – відпрацювання за понеділок 30 грудня перенесено на суботу 21 грудня, а за вівторок 31 грудня – на суботу 28 грудня.

"Таке перенесення сприятиме раціональному використанню робочих днів, завчасному плануванню працівниками свого відпочинку та дозвілля, не призведе до зменшення тривалості робочого часу впродовж року, а також не спричинить змін щодо фонду заробітної плати, обсягів виробництва, надходжень бюджетних коштів", – йдеться в розпорядженні Кабміну.

Раніше Українські Новини запропонували список ідей для подарунка на день святого Миколая. Також вас можуть зацікавити поради психолога щодо вибору подарунків на Новий рік. А тим, хто любить шукати підказки в гороскопах, буде цікаво почитати, яким буде грудень 2019 за прогнозами астрологів.