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24 листопада 2019, неділя, 22:57 11
Суспільство 2019-11-24T23:47:03+02:00
Українські Новини
Електронні водійські права з'являться в Україні в грудні

Електронні водійські права з'являться в Україні в грудні

Водійські права

Електронними водійськими правами можна буде користуватися вже в грудні. Про це заявив міністр цифровий трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Додаток вже тестується. Тобто я його вже бачив. Кожен день у нас є регулярні зустрічі з нашими розробниками, з нашою командою. Тобто все на виході. Мені здається, що в перших числах грудня у нас буде вже все готове до релізу. Ми будемо чекати гарної можливості для того, щоб провести таку велику презентацію, щоб багато людей про це дізналися. Я думаю, що це, можливо, на презентації "100 днів роботи уряду". Тобто це середина грудня. Але на початку грудня вже все буде готово", - сказав чиновник.

Федоров також повідомив, що рівень покриття України інтернетом доходить до 70%, і до 2022 році повинен становити 90-100%.

Як повідомляли Українські Новини, з 19 жовтня водійські права в Україні видаватимуть по-іншому. водійські права українців визнають в Туреччині. Крім того, в Україні хочуть дозволити здавати на права без проходження спеціальних курсів. Тим часом українські водійські посвідчення визнають у Великобританії.

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