Зеленського закликали розформувати "Укравтодор" і довірити турботу про українські дороги іноземцям

Автор петиції вважає, що робота "Укравтодору", у якій нещодавно глава Новак подав у відставку

Про це йдеться в петиції №22/079280-еп, розміщеної на сайт Президента.

Петиція була розміщена 23 листопада і набрала 15 голосів з 25 000 необхідних. Автор петиції Олександр Блашкевич.

"За 25 років Укравтодор довів дороги нашої країни до катастрофічно аварійного стану! Ця організація є корупційною годівницею для збагачення величезної кількості чиновників всіх рангів і підставних дорожніх організацій, які заробляють величезні гроші на той жах, який називають українськими дорогами!", – йдеться в петиції.

Автор петиції вважає, що робота "Укравтодору" ніколи не була і не буде ефективною, скільки б грошей їм не виділяли.

"Тому прошу передати автодороги України у відання іноземних компаній щодо будівництва та обслуговування автошляхів України, оголосити прозорі тендери серед іноземних компаній, які мають досвід роботи на будівництві та обслуговуванні автодоріг, нульову корупційну складову в їх роботі", – написав автор.

Як повідомляли Українські Новини, в "Укравтодорі" заявили, що штрафуватимуть фурів які будуть перевищувати габаритно-ваговий контроль.

Нагадаємо, що тему з "поділом" доріг на ділянки по 40 метрів придумали в ОДА а не в автодорі.