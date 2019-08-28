Тему с "делением" дорог на участки по 40 метров придумали в ОГА, а не в автодоре – СМИ

Прошлогодний информационный скандал вокруг "дробления" автомобильных дорог на участки по 40 метров, чтобы избежать стандартной процедуры выбора участников тендеров по их ремонту в системе Prozorro, мог оказаться политическим заказом против одного из чиновников "Укравтодора". Об этом пишет издание "РБК-Украина".

Журналисты опубликовали выводы ряда структур – включая юридическую экспертизу, выводы Госаудитслужбы, Счетной палаты, Института законодательства им. Корецкого, согласно которым распространенная ранее информация о причастности Тернопольской службы автодорог к схеме по "распилу" автомагистралей на участки в тендерной документации, не до конца соответствует действительности.

"Утверждение перечня объектов строительства, реконструкции,... ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения… согласно законодательству входит в компетенцию областной государственной администрации", - отмечают юристы украинского офиса одной из крупнейших мировых юрфирм Dentons.

То есть, по словам юристов, Служба автомобильных дорог не имела права на самостоятельное определение предмета закупок (и не делала этого), но имела право на организацию и проведения таких закупок согласно закону о публичных закупках, выполняя распоряжение Тернопольской ОГА.

Эти же выводы подтверждают и в Государственной аудиторской службе, которая является главным контролером расходования средств налогоплательщиков. Перечень "дробленных дорог", по их данным, подписывал начальник управления капстроительства Тернопольской ОГА Виктор Кузяк, а утверждал – заместитель главы облгосадминистрации Олег Валов, пишет издание.

В судебных решениях по делам, в которых областную Службу автодорог пытались привлечь к административной ответственности, также сказано, что решение по дорогам принимала ОГА. В действиях чиновников Тернопольского автодора состава правонарушения не нашли.

Издание отмечает, что, по данным Офиса эффективного регулирования BRDO, "разбивка" дорог на множество участков для снижения суммы до "дотендерной" (то есть, менее 200 тысяч гривен) активно применяется по всей Украине.

И Тернопольская область — далеко не лидер этого списка. Его, по объемам выполненных работ по такой схеме, возглавляют Киевская, Харьковская и Днепропетровская области.

"Такой информационный шум может указывать на то, что ведется некая политическая игра. К примеру, в случае с "дорогами по 40 метров" в Тернополе речь может идти о противостоянии вокруг должности заместителя главы "Укравтодора", который должен был быть назначен именно в период, когда разгорелся скандал. Претендентами на должность были глава Службы автомобильных дорог в Тернопольской области Богдан Юлик (по результатам конкурса впоследствии стал начальником отдела контроля и документального обеспечения "Укравтодора", пройдя все необходимые проверки) и протеже министра инфраструктуры Владимира Омеляна – глава "Укрдоринвеста" Елена Криворучко, которая была назначена на свой пост после консультаций с международными партнерами", - отмечается в материале.

Журналисты напоминают, что громче всех против Юлика выступал как раз Омелян, который даже сравнивал чиновника с Остапом Бендером. Он же требовал от руководителя "Укравтодора" Славомира Новака немедленно уволить Юлика. После назначения Юлика на новую должность уже весной 2019 года, о "скандале" снова вспоминали СМИ, на что Новак отреагировал, назвав шумиху "политически мотивированной".