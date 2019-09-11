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11 сентября 2019, среда, 12:38 327
Общество 2019-09-11T15:15:02+03:00
Українські Новини
Фуры, которые будут превышать габаритно-весовой контроль, теперь будут штрафовать на 34 тысячи гривен

Фуры, которые будут превышать габаритно-весовой контроль, теперь будут штрафовать на 34 тысячи гривен

Фура. Фото: facebook.com/lvivpolice
Фура. Фото: facebook.com/lvivpolice

Верховная Рада ввела применение штрафов в размере 8,5-34 тыс. гривен к большегрузным автомобилям при превышении ими нормативов габаритно-весового контроля.

За принятие соответствующего законопроекта №1047 от 29 августа в целом проголосовал 331 депутат при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Законопроект предусматривает, что за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10% при перевозке груза без соответствующего разрешения налагается штраф в размере 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (по состоянию на 2019 год - 8,5 тыс. гривен), превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 10% до 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения - штраф в размере 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тыс. гривен), а превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм более 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения - штраф в размере 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тыс. гривен гривен).

При этом ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте несет ответственное лицо - физическое лицо или руководитель юридического лица, на которого зарегистрировано транспортное средство.

Также законопроектом предусматривается, что средства полученные от начисленных штрафов будут поступать в Дорожный фонд.

Как сообщали Українськi Новини, автоматическое взвешивание авто планируют запустить в октябре: как это будет работать.

Зеленский поручил провести кадровую перезагрузку в "Укравтодоре" до 2020 года.

Также были названы 7 шагов к хорошим дорогам в Украине.

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