Фуры, которые будут превышать габаритно-весовой контроль, теперь будут штрафовать на 34 тысячи гривен

Верховная Рада ввела применение штрафов в размере 8,5-34 тыс. гривен к большегрузным автомобилям при превышении ими нормативов габаритно-весового контроля.\r\nЗа принятие соответствующего законопроекта №1047 от 29 августа в целом проголосовал 331 депутат при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.\r\nЗаконопроект предусматривает, что за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10% при перевозке груза без соответствующего разрешения налагается штраф в размере 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (по состоянию на 2019 год - 8,5 тыс. гривен), превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 10% до 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения - штраф в размере 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тыс. гривен), а превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм более 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения - штраф в размере 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тыс. гривен гривен).\r\nПри этом ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте несет ответственное лицо - физическое лицо или руководитель юридического лица, на которого зарегистрировано транспортное средство.\r\nТакже законопроектом предусматривается, что средства полученные от начисленных штрафов будут поступать в Дорожный фонд.\r\nКак сообщали Українськi Новини, автоматическое взвешивание авто планируют запустить в октябре: как это будет работать.\r\nЗеленский поручил провести кадровую перезагрузку в "Укравтодоре" до 2020 года.\r\nТакже были названы 7 шагов к хорошим дорогам в Украине.