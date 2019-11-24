Уповноважений з прав дитини Кулеба разом з синами потрапив у ДТП

Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба, якого Президент України Володимир Зеленський перепризначив омбудсменом 1 червня, разом зі своїми двома синами потрапив в аварію і знаходиться в реанімації у важкому стані.

Про це з посиланням на свої джерела пише "Дзеркало тижня".

За його даними, з Миколою Миколайовичем були старший син Тимофій, який зараз перебуває в дуже важкому стані в реанімації, і молодший син Єлисей. Інших подробиць аварії видання не наводить.

Як повідомляли Українські Новини, Кулеба обіймав посаду уповноваженого Президента з прав дитини з 18 грудня 2014 року.

19 травня цього року тодішній президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення Кулеби з посади уповноваженого Президента з прав дитини.

Нагадаємо, за словами Миколи Кулеби, кожна 5 дитина в Україні потерпає від сексуального насильства.

Дитячий омбудсмен також вважав необхідним облік думок дітей при розробці реформ в освіті. Раніше в 2015 році він також висловився за екстрену евакуацію дітей з Донбасу без отримання згоди батьків.