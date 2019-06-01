Зеленский переназначил Кулебу детским омбудсменом

Президент Владимир Зеленский назначил Николая Кулебу на должность уполномоченного Президента по правам ребенка.

Об этом говорится в указе №348 от 1 июня, передают Українськi Новини.

"Назначить Кулебу Николая Николаевича уполномоченным Президента Украины по правам ребенка", - сказано в нем.

Другие детали не сообщаются.

Как сообщали Українськi Новини, 19 мая Кулеба был уволен с этой должности Президентом Петром Порошенко.

Ранее Зеленский утвердил новый состав СНБО.

28 мая Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО.