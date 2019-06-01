Зеленский переназначил Кулебу детским омбудсменом

Президент Владимир Зеленский назначил Николая Кулебу на должность уполномоченного Президента по правам ребенка.\r\nОб этом говорится в указе №348 от 1 июня, передают Українськi Новини.\r\n"Назначить Кулебу Николая Николаевича уполномоченным Президента Украины по правам ребенка", - сказано в нем.\r\nДругие детали не сообщаются.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 19 мая Кулеба был уволен с этой должности Президентом Петром Порошенко.\r\nРанее Зеленский утвердил новый состав СНБО.\r\n28 мая Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО.