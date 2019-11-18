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  • Каждый 5 ребенок в Украине страдает от сексуального насилия, - детский омбудсмен Кулеба
18 ноября 2019, понедельник, 13:10 150
Политика 2019-11-18T13:10:34+02:00
Українські Новини
Каждый 5 ребенок в Украине страдает от сексуального насилия, - детский омбудсмен Кулеба

Каждый 5 ребенок в Украине страдает от сексуального насилия, - детский омбудсмен Кулеба

Дети, сексуальное насилие, Николай Кулеба
Насилие над детьми. Фото: otyrar.kz
Насилие над детьми. Фото: otyrar.kz

Уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба заявляет, что каждый 5 ребенок в Украине страдает от сексуального насилия.

Об этом он сказал на брифинге в понедельник, передают Українські Новини.

"Исследования показывают, что каждый 5 ребенок в Украине страдает от сексуального насилия. Это не только изнасилования. Сексуальное насилие может происходить разными способами, это может быть домогательство", - сказал он.

При этом Кулеба отметил, что разным формам сексуального насилия подвергаются дети до 18 лет, в основном со стороны знакомых и родственников, что служит причиной малой раскрываемости таких преступлений, так как дети боятся сообщать о случаях насилия.

По его словам, Офис Президента совместно с Международным союзом электросвязи провели исследование, в которым было опрошено более 5 тыс. детей до 18 лет и около 5,5 тыс. родителей.

Согласно результатам, 30% опрошенных детей соглашались после общения в интернете встретиться со взрослым, которого никогда не видели ранее.

При этом 80% детей используют интернет от 1 до 6 часов в день, а 30% - от 3 до 6 часов в день.

Кроме этого, 67% детей травмировались (подвергались насилию) посредством просмотра изображений, сообщений негативного подтекста.

Детский омбудсмен подчеркнул, что 25% родителей используют сервисы мониторинга и фильтрации на устройствах детей, а 42% опрошенных родителей не знают, как это делать.

Также 25% опрошенных родителей сообщили, что знают, что у детей были проблемы в онлайн среде.

Согласно исследованию, 85% родителей не знают, куда обратиться в случае возникновения у детей проблем в интернете, а 70% детей уверены, что в случае возникновения таких проблем смогут обратиться к родителям.

Кулеба отметил, что на данный момент проходят консультации с профильными министрами для разработки стратегии решения проблем с защитой детей от сексуального насилия на законодательном уровне.

Как сообщали Українські Новини, 1 июня Президент Владимир Зеленский назначил Кулебу на должность уполномоченного Президента по правам ребенка.

19 мая Кулеба был уволен с этой должности Президентом Петром Порошенко.

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