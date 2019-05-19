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19 мая 2019, воскресенье, 14:21 5035
Политика 2019-05-19T14:22:47+03:00
Українські Новини
Порошенко уволил детского омбудсмена Кулебу

Порошенко уволил детского омбудсмена Кулебу

Николай Кулеба. Фото: facebook/nikolai.kuleba
Николай Кулеба. Фото: facebook/nikolai.kuleba

Президент Петр Порошенко освободил от исполнения обязанностей уполномоченного Президента по правам ребенка Николая Кулебу.

Об этом говорится в указе №290 от 19 мая, передают Українські Новини.

"Освободить Кулебу Николая Николаевича от должности уполномоченного Президента Украины по правам ребенка", - сказано в нем.

Кулеба занимал должность уполномоченного Президента Украины по правам ребенка с 18 декабря 2014 года.

Как сообщали Українські Новини, детский омбудсмен Кулеба считал необходимым учет мнений детей при разработке реформ в образовании.

Ранее сообщалось, что в 2015 году Кулеба высказался за экстренную эвакуацию детей из Донбасса без получения согласия родителей.

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