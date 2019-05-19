Порошенко уволил детского омбудсмена Кулебу

Президент Петр Порошенко освободил от исполнения обязанностей уполномоченного Президента по правам ребенка Николая Кулебу.\r\nОб этом говорится в указе №290 от 19 мая, передают Українські Новини.\r\n"Освободить Кулебу Николая Николаевича от должности уполномоченного Президента Украины по правам ребенка", - сказано в нем.\r\nКулеба занимал должность уполномоченного Президента Украины по правам ребенка с 18 декабря 2014 года.\r\nКак сообщали Українські Новини, детский омбудсмен Кулеба считал необходимым учет мнений детей при разработке реформ в образовании.\r\nРанее сообщалось, что в 2015 году Кулеба высказался за экстренную эвакуацию детей из Донбасса без получения согласия родителей.