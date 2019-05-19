Порошенко уволил детского омбудсмена Кулебу

Президент Петр Порошенко освободил от исполнения обязанностей уполномоченного Президента по правам ребенка Николая Кулебу.

Об этом говорится в указе №290 от 19 мая, передают Українські Новини.

"Освободить Кулебу Николая Николаевича от должности уполномоченного Президента Украины по правам ребенка", - сказано в нем.

Кулеба занимал должность уполномоченного Президента Украины по правам ребенка с 18 декабря 2014 года.

Как сообщали Українські Новини, детский омбудсмен Кулеба считал необходимым учет мнений детей при разработке реформ в образовании.

Ранее сообщалось, что в 2015 году Кулеба высказался за экстренную эвакуацию детей из Донбасса без получения согласия родителей.