Зеленський показав процес відновлення мосту в Станиці Луганській

На лінії розмежування на Донбасі у Станиці Луганській нещодавно відкрили відремонтований міст, і Офіс Президента вирішив показати підсумок роботи.

Відео з процесом будівництва мосту в Станиці Луганській опублікувала прес-служба Офісу Президента на своїй сторінки в Facebook.

В Офісі Президента України повідомили, що зараз міст вже виконує свої функції.

"Обіцяли – зробили. Міст в Станиці Луганській — символ єдності України. Його відкрили раніше запланованого терміну, і сьогодні їм вже користуються місцеві жителі", – відзначають в Офісі.

Як повідомляли Українські Новини, проектна вартість моста – 38 мільйонів гривень. Ширина шляхопроводу – 2,5 метра. Між КПВВ і мостом запустили транспортне сполучення. Зараз 2 електрокара і 2 автобуси здійснюють приблизно 95 рейсів на добу. Його планували відкрити 27 листопада.

Раніше до відкриття мосту місцеві жителі користувалися тимчасовим дерев'яним мостом, який на контрольно-пропускному пункті "Станиця Луганська" остаточно звели 4 жовтня. Також біля мосту встановили автобусні зупинки.

Нагадаємо, відновлення мосту тривало так довго через відсутність гарантій безпеки з боку бойовиків. Крім того, окупанти довгий час не підпускали до мосту українських робітників і будівельників.