підписатися на розсилку
24 24.3
26.35 26.9
˟
24 листопада 2019, неділя, 15:22 31
Президент 2019-11-24T17:00:02+02:00
Українські Новини
Зеленський показав процес відновлення мосту в Станиці Луганській

Зеленський показав процес відновлення мосту в Станиці Луганській

Донбас, Володимир Зеленський, Станиця Луганська, Офіс Президента України, міст в Станиці Луганській
Знак перед мостом у Станиці Луганській. Скріншот: Facebook/ОПУ
Знак перед мостом у Станиці Луганській. Скріншот: Facebook/ОПУ

На лінії розмежування на Донбасі у Станиці Луганській нещодавно відкрили відремонтований міст, і Офіс Президента вирішив показати підсумок роботи.

Відео з процесом будівництва мосту в Станиці Луганській опублікувала прес-служба Офісу Президента на своїй сторінки в Facebook.

В Офісі Президента України повідомили, що зараз міст вже виконує свої функції.

"Обіцяли – зробили. Міст в Станиці Луганській — символ єдності України. Його відкрили раніше запланованого терміну, і сьогодні їм вже користуються місцеві жителі", – відзначають в Офісі.

Як повідомляли Українські Новини, проектна вартість моста – 38 мільйонів гривень. Ширина шляхопроводу – 2,5 метра. Між КПВВ і мостом запустили транспортне сполучення. Зараз 2 електрокара і 2 автобуси здійснюють приблизно 95 рейсів на добу. Його планували відкрити 27 листопада.

Раніше до відкриття мосту місцеві жителі користувалися тимчасовим дерев'яним мостом, який на контрольно-пропускному пункті "Станиця Луганська" остаточно звели 4 жовтня. Також біля мосту встановили автобусні зупинки.

Нагадаємо, відновлення мосту тривало так довго через відсутність гарантій безпеки з боку бойовиків. Крім того, окупанти довгий час не підпускали до мосту українських робітників і будівельників.

Більше новин про: Донбас Володимир Зеленський Станиця Луганська Офіс Президента України міст в Станиці Луганській

Архів
Новини
Уповноважений з прав дитини Кулеба разом з синами потрапив у ДТП 17:27
На робочому місці помер заступник голови Горностаївської райдержадміністрації 16:18
Україна без Криму: журнал The Economist опублікував карту без анексованого півострова 15:56
Знак перед мостом у Станиці Луганській. Скріншот: Facebook/ОПУ
Зеленський показав процес відновлення мосту в Станиці Луганській 15:22
Сьогодні зміниться робота трьох станцій на синій та зеленій гілках метро 14:44 Карта
більше новин
Виставка "Біг" відкрила свої двері у Будинку-музеї Булгакова до іменин письменника 21:09
На Донбасі бойовики підбили з ракетного комплексу військовий автомобіль, троє бійців отримали контузію 22:06
Гончарук підписав дві угоди з ЄБРР на 900 млн евро, які спрямують на реконструкцію і будівництво нових доріг 20:25
Напад на активістів у Днипре. Фото: Тетяна Печончик/Facebook
У Дніпрі п'ятеро в балаклавах побили двох активістів 12:44
Підозра НАБУ політично мотивована і ставить під загрозу роботу агрохолдингу "Укрлендфармінг", - голова компанії Бахматюк 17:51
більше новин
Головою Держархіву став Хромов, який хвалився у віршах своїми бл***ми і грошима 14:16
Росія намагалася перекласти відповідальність за втручання у вибори в США на Україну, - NYT 08:27
У Росії пояснили зникнення з українських катерів особистих речей моряків 12:13
Напад на активістів у Днипре. Фото: Тетяна Печончик/Facebook
У Дніпрі п'ятеро в балаклавах побили двох активістів 12:44
Транс-Марш в Києві Фото: hromadske
У Києві пройшов Транс-марш до дня пам'яті жертв трансфобії: є затримані 13:33
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok