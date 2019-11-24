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24 листопада 2019, неділя, 14:44 6 Карта
Суспільство 2019-11-24T14:49:02+02:00
Українські Новини
Сьогодні зміниться робота трьох станцій на синій та зеленій гілках метро

Сьогодні зміниться робота трьох станцій на синій та зеленій гілках метро

Футбол, Динамо, Метро, Київський метрополітен, Метрополітен
Площа Льва Толстого. Фото: Facebook/КП
Площа Льва Толстого. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

У зв'язку з проведенням футбольного матчу між "Динамо" і "Маріуполь", в неділю, 24 листопада, у Києві можливі зміни в роботі метро і центральні станції обмежать на вхід.

Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен" на сторінці на Facebook.

Наголошується, що сьогодні у зв'язку з футбольним матчем на НСК "Олімпійський", який розпочнеться о 17:00, будуть обмеження в роботі деяких станцій столичної підземки. Зокрема, обмеження можуть ввести на станціях "Олімпійська", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту".

"Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належної перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого", - сказано в повідомленні.

Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

Як повідомляли Українські Новини, в київському метро знову виникли проблеми з оплатою проїзду банківської картою.

Нагадаємо, Київрада ввела нові правила користування метрополітеном.

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