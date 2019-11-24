Сьогодні зміниться робота трьох станцій на синій та зеленій гілках метро

У зв'язку з проведенням футбольного матчу між "Динамо" і "Маріуполь", в неділю, 24 листопада, у Києві можливі зміни в роботі метро і центральні станції обмежать на вхід.

Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен" на сторінці на Facebook.

Наголошується, що сьогодні у зв'язку з футбольним матчем на НСК "Олімпійський", який розпочнеться о 17:00, будуть обмеження в роботі деяких станцій столичної підземки. Зокрема, обмеження можуть ввести на станціях "Олімпійська", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту".

"Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належної перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого", - сказано в повідомленні.

Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

Як повідомляли Українські Новини, в київському метро знову виникли проблеми з оплатою проїзду банківської картою.

Нагадаємо, Київрада ввела нові правила користування метрополітеном.