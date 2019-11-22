Столичная подземка может изменить работу на выходных из-за футбола

На этих выходных, 24 ноября, в Киеве могут ограничить на вход некоторые центральные станции столичной подземки из-за проведения футбольного матча на НСК "Олимпийский". Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Так, сообщается, что в воскресенье работу киевского метрополитена могут изменить в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" и "Мариуполь".

"В связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Мариуполь" (Мариуполь), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Таким образом, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Как сообщали Українські Новини, в киевском метро снова нельзя было расплатиться картой, но банковской.

Ранее, утром 8 ноября, в Киеве в час пик перестала работать система электронного билета. Пользователи Facebook сообщали о том, что для входа на некоторые станции метро приходилось стоять в очереди по 10 минут.