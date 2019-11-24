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24 листопада 2019, неділя, 13:21 27
Суспільство 2019-11-24T15:30:03+02:00
Українські Новини
У понеділок у Києві температура опуститься до -7: прогноз погоди

У понеділок у Києві температура опуститься до -7: прогноз погоди

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Мороз Фото: pixabay.com
Мороз Фото: pixabay.com

25 листопада погода в Києві буде з перемінною хмарністю, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-7 градусів, удень 0...-2 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...-4 градусів, вдень 0...+5 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі 0...-5 градусів, вдень 0...+5 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі -1...+1 градус, удень +3...+5 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі 0...-2 градуси, вдень +3...+5 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі 0...+2 градуси, вдень +8...+10 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-9 градусів, удень +2...-4 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-8 градусів, удень +2...-3 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -3...-9 градусів, удень +2...-3 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, вітер східний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1...-4 градуси, вдень 0...+5 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі+2...-3 градуси, удень +11...+7 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі -1...+1 градус, удень +8...+10 градусів.

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