У понеділок у Києві температура опуститься до -7: прогноз погоди

Зеленський показав процес відновлення мосту в Станиці Луганській 15:22

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Український моряк загинув у Кельтському морі під час шторму 14:18

Ми не хочемо конфлікту з Росією: помічник Трампа пояснив, чому Україну поки не приймуть в НАТО 13:43