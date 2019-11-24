У понеділок у Києві температура опуститься до -7: прогноз погоди

25 листопада погода в Києві буде з перемінною хмарністю, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі -5...-7 градусів, удень 0...-2 градуси. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +1...-4 градусів, вдень 0...+5 градусів. У Карпатах без опадів, температура вночі 0...-5 градусів, вдень 0...+5 градусів. У Моршині без опадів, температура вночі -1...+1 градус, удень +3...+5 градусів. У Трускавці без опадів, температура вночі 0...-2 градуси, вдень +3...+5 градусів. У Сваляві без опадів, температура вночі 0...+2 градуси, вдень +8...+10 градусів. На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі -3...-9 градусів, удень +2...-4 градуси. У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі -3...-8 градусів, удень +2...-3 градуси. На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м\/с, місцями пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі -3...-9 градусів, удень +2...-3 градуси. На півдні України мінлива хмарність, вітер східний, 5-10 м\/с, місцями пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +1...-4 градуси, вдень 0...+5 градусів. У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі+2...-3 градуси, удень +11...+7 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі -1...+1 градус, удень +8...+10 градусів. Раніше Українські Новини писали про те, як створити затишок і утеплити квартиру в холодний сезон. Крім того, Українські Новини розповіли про те, як скоротити витрати на опалення.