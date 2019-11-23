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  • У США пес за кермом годину катався по колу на машині: його зупинила поліція
23 листопада 2019, субота, 23:26 8
Життя 2019-11-24T00:45:02+02:00
Українські Новини
У США пес за кермом годину катався по колу на машині: його зупинила поліція

У США пес за кермом годину катався по колу на машині: його зупинила поліція

США, Собака, Собака за кермом

В американському штаті Флорида лабрадор Макс протягом години самостійно крутився на машині заднім ходом. Про це повідомляє "ТһеБабель" з посиланням на поліцію Сент-Луїса.

Як повідомляють місцеві правоохоронці, чоловік помилково заїхав в незнайомий район і вийшов з машини, щоб дізнатися дорогу. Виходячи, він випадково зачинив двері авто. Тим часом його домашній улюбленець випадково зачепив важіль передач, і машина поїхала. Це могло б призвести до трагедії, якби кермо не було дуже вивернуто вліво.

Повідомляється, що машина їздила по колу близько години, поки не прибули пожежники і поліція. Вони змогли відкрити двері за допомогою кодового замка водійських дверей. За підсумками дорожньо-транспортної пригоди постраждала одна поштова скриньку, розташована біля дороги будинку, і трохи подряпалася машина.




Як повідомляли Українські Новини, у США народилося щеня із зеленої шерстю.

Крім того, у США знайшли цуценя з хвостом на лобі.

Раніше на Багамських островах після урагану "Доріан" знайшли цуценя. Він був під завалами цілий місяць.

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