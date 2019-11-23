У США пес за кермом годину катався по колу на машині: його зупинила поліція

В американському штаті Флорида лабрадор Макс протягом години самостійно крутився на машині заднім ходом. Про це повідомляє "ТһеБабель" з посиланням на поліцію Сент-Луїса.

Як повідомляють місцеві правоохоронці, чоловік помилково заїхав в незнайомий район і вийшов з машини, щоб дізнатися дорогу. Виходячи, він випадково зачинив двері авто. Тим часом його домашній улюбленець випадково зачепив важіль передач, і машина поїхала. Це могло б призвести до трагедії, якби кермо не було дуже вивернуто вліво.

Повідомляється, що машина їздила по колу близько години, поки не прибули пожежники і поліція. Вони змогли відкрити двері за допомогою кодового замка водійських дверей. За підсумками дорожньо-транспортної пригоди постраждала одна поштова скриньку, розташована біля дороги будинку, і трохи подряпалася машина.







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