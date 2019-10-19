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19 октября 2019, суббота, 19:45 91
Жизнь 2019-10-19T19:45:02+03:00
Українські Новини
В США родился щенок с зеленой шерстью

В США родился щенок с зеленой шерстью

США, Собака, Щенок, Зеленая собака, Биливердин
Зеленая собака. Скриншот: Twitter/KRDO NewsChannel 13
Зеленая собака. Скриншот: Twitter/KRDO NewsChannel 13

В американском городе Каньон, что находится в штате Колорадо, собака родила щенка с шерстью зеленого оттенка. Об этом сообщил местный телеканал KRDO в Twitter, передает "Страна".

Хозяйка говорит, что трехлетний дога родила восемь щенков. Поначалу хозяйка собаки подумала, что все они черного цвета, но оказалось, что все они разного окраса. При чем один из них выделялся шерстью зеленого оттенка на белом.

Как выяснилось, причиной явления стал зеленый пигмент желчи биливердин, который окрасил шерсть в утробе матери. Однако вскоре такой окрас у щенка пропадет.

Как сообщали Українські Новини, на Багамских островах после урагана "Дориан" нашли собаку. Она была под завалами целый месяц. Ранее один из сайтов бронирования жилья в Великобритании открыли вакансию для туристов с собаками. 

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