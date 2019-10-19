В США родился щенок с зеленой шерстью

В американском городе Каньон, что находится в штате Колорадо, собака родила щенка с шерстью зеленого оттенка. Об этом сообщил местный телеканал KRDO в Twitter, передает "Страна".

Хозяйка говорит, что трехлетний дога родила восемь щенков. Поначалу хозяйка собаки подумала, что все они черного цвета, но оказалось, что все они разного окраса. При чем один из них выделялся шерстью зеленого оттенка на белом.

Как выяснилось, причиной явления стал зеленый пигмент желчи биливердин, который окрасил шерсть в утробе матери. Однако вскоре такой окрас у щенка пропадет.

☘🐕 GREEN GREAT DANE: Yes, you read that right. Caddy Williams of Canon City sent us this video of her new litter. One is not like the others.https://t.co/ATu31QO4lJ pic.twitter.com/XBkiKRQl1M — KRDO NewsChannel 13 (@KRDONC13) 15 октября 2019 г.

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