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07 октября 2019, понедельник, 09:31 3012
Америка 2019-10-07T09:32:52+03:00
Українські Новини
На Багамах спустя месяц после урагана "Дориан" под завалами нашли щенка

На Багамах спустя месяц после урагана "Дориан" под завалами нашли щенка

Собаку нашли под завалами спустя месяц. Скриншот: Facebook/T.A. Walker - WPTV
Собаку нашли под завалами спустя месяц. Скриншот: Facebook/T.A. Walker - WPTV

Спасатели спустя месяц после урагана "Дориан" нашли щенка под завалами на Багамских островах. Об этом сообщает "CNN".

Собаку, которую теперь называю "Чудо", обнаружили члены Big Dog Ranch Rescue с помощью инфракрасного обнаружения от дрона. Его почти раздавило до смерти. После обрушения здания, Чудо попал под битое стекло, кондиционер и строительный мусор.

По словам спасателей, 1-летняя собака выживала только на дождевой воде и была "скелетной и худой". Несмотря на свое тяжелое состояние, Чудо приветствовало спасателей с виляющим хвостом. Щенку оказывают медицинскую и эмоциональную поддержку, и надеются на полное выздоровление.

"Чудо будет готово к усыновлению после восстановления, если только его владельцы не заявят о нем", - сказал один из спасателей.




Как сообщали Українські Новини, на Багамах из-за урагана "Дориан" ищут более тысячи человек

Ранее жительница Багамских островов укрыла в своем доме почти 100 собак от урагана "Дориан".

Тем временем NASA показали ураган "Дориан" из космоса.  

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