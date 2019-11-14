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14 ноября 2019, четверг, 16:25 210
Жизнь 2019-11-14T16:26:12+02:00
Українські Новини
В США нашли щенка с хвостом на лбу

В США нашли щенка с хвостом на лбу

США, Щенок, Хвост на лбу
Собака с хвостом на лбу. Фото: Facebook/Mac the pitbull
Собака с хвостом на лбу. Фото: Facebook/Mac the pitbull

Щенка с хвостом на лбу, которому примерно 10 недель, нашли на сельской свалке. Его отвезли в центр спасения животных. Об этом сообщает "ВВС Украина".

По словам спасателей, "пушистый единорог" абсолютно здоров и нет никакой необходимости удалять лишний хвостик на лбу, который добавляет ему шарма.

Фото маленького щенка стало вирусным в Facebook, а работники центра надеются, что это поможет другим животным в приюте.

Руководитель учреждения Рошель Стеффен рассказала BBC News, что щенок "чувствует себя хорошо и играет часами".

Малыша назвали Нарвал - в честь вида кита, у которого в верхней челюсти есть один большой бивень.

Рентген показал, что вторичный хвост Нарвала размером 1/3 его фактического хвоста не имел ни одной цели, кроме той, чтобы сделать его "крутым щенком".

Нарвал пока останется в приюте, поскольку спасатели хотят, чтобы он "немного подрос и убедился, что хвост не станет препятствием или проблемой".

Фото и видео Нарвала на странице центра в Facebook за 24 часа набрали десятки тысяч "лайков".




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