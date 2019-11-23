Героїня секс-скандалу Клітіна хотіла викрити листування Джокера, але щось пішло не так

Заступник міністра інфраструктури Олександра Клітіна, якій приписали отримання посади через ліжко, на своїй сторінці в Facebook показала приклад того, як пранкер "Джокер" міг підробити листування з нею та іншими політиками. Однак користувачі помітили на одному із скріншотів російський телекомунікаційний оператор.

Так, на одному із скриншотів, оприлюднених у Facebook Клітіною, засвітилася відмітка МТЅ RUS. Таке позначення може означати, що користувач знаходиться на території РФ або ж користується послугами російського оператора.

Скріншот: Facebook/Aleksandra Klitina

На цю позначку звернув увагу і сам "Джокер".

"Поважні "слуги" і ви, товаришу Корнієнко (голова партії. – Ред.), дуже рекомендую вам коуча для Трускавець-2, пані Клітіну. У неї "прогрес". От тільки забула поміняти оператора зв'язку", – написав він, натякаючи на те, що російська SIM-картка може належати заступниці міністра.

Скріншот: Telegram

Хто зробив цей знімок, Клітіна не уточнила. Незабаром на своїй сторінці у Facebook вона написала, що попереднім постом "надала приклад реального файка".



Як повідомляли Українські Новини, Криклій хоче звільнити Клітіну, яка розкритикувала його в листуванні з пранкером.



Крім того, Клітіна піде до суду вимагати моральну компенсацію через секс-скандал.

У середині жовтня 2016 року Україна ввела персональні санкції проти основного бенефіціара АФК "Система" Володимира Євтушенкова (АФК з урахуванням опосередкованого володіння належить 50,31% МТС).