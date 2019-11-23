У новому сезоні "Корони" відтворили скандальне фото принцеси Маргарет, де на ній лише тіара

Зокрема, чимало галасу наробила сцена, де сестра королеви, нині покійна принцеса Маргарет, приймає ванну із діамантовою тіарою на голові. На думку газети Daily Telegraph, якби Маргарет була жива, вона б навчила сучасних "інстаграмниць", як робити фото, що збурюють світ і залишаються в історії.

Газета розповідає, що у серіалі сцена відтворена завдяки приватному фото, яке зробив чоловік Маргарет, лорд Сноудон, у 1962 році. Пара збиралася на вечірку, і Маргарет із зачіскою, коштовною тіарою на голові і при повному макіяжі вирішила прийняти ванну.

"Якби інтернет існував у 1962 році, його би просто розірвало від вигляду принцеси Маргарет у ванні в Кенсінгтонському палаці, на якій лише діамантова тіара та кокетлива посмішка", - зазначає Daily Telegraph.

Газета додає, що світ побачив "скандальне фото" лише у 2006 році, коли на той час вже колишній чоловік сестри королеви організував власну фотовиставку. До речі, тіара, в якій зображена Маргарет, вже стала артефактом. Королівська родина придбала її незадовго до одруження принцеси, у 1959 році. Тоді за таку кількість діамантів заплатили 5,5 тисяч фунтів стерлінгів.

Сьогодні ця сума дорівнювала б маже 40 тисячам фунтів. Після смерті Маргарет у 2002 році прикрасу продали приватному колекціонеру на аукціоні Крісті за 1,4 мільйона фунтів стерлінгів.

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