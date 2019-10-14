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14 октября 2019, понедельник, 22:18 26
Европа 2019-10-14T22:20:04+03:00
Українські Новини
Елизавета II не надела корону Британской империи в третий раз за 66 лет

Елизавета II не надела корону Британской империи в третий раз за 66 лет

Королева Елизавета. Фото: Daily Mail
Королева Елизавета. Фото: Daily Mail

Королева Великобритании Елизавета II открыла новую сессию британского парламента. Однако британские СМИ обратили внимание, что на этот раз Елизавета II не надела корону, которая традиционно используется во время церемонии открытия парламента. Об этом сообщает "Meduza"

Так, сообщается, что королева произнесла тронную речь, которая готовится кабинетом министров и посвящена его приоритетам на ближайший год. В своей 65-й по счету тронной речи Елизавета II подчеркнула намерение правительства выйти из Евросоюза 31 октября, а также пообещала реформы уголовного кодекса, систем образования и социальной помощи.


СМИ заметили, что Елизавета II не надела корону, которая украшена почти тремя тысячами драгоценных камней и весит больше килограмма. В документальном фильме BBC "Коронация" Елизавета II называла корону Британской империи тяжелой и признавалась, что в ней нельзя опускать голову, иначе корона просто упадет.

Однако за все время своего правления Елизавета II всего дважды не надевала корону Британской империи на церемонию открытия парламента: в 1974 и 2017 годах, когда в Великобритании проходили внеочередные выборы. Тогда королева проводила церемонию в обычном костюме и шляпке.

На этот раз она была в парадной одежде, но корону надела более легкую — бриллиантовую диадему Георга IV, которая тоже используется для церемоний открытия парламента. Тем не менее корона Британской империи лежала на столике справа от Елизаветы II.

Как сообщали Українські Новини, 92-летняя Елизавета II решила прекратить водить автомобиль.

Ранее муж королевы Елизаветы II попал в ДТП в Великобритании

Тем временем внучка Елизаветы II собралась замуж за бизнесмена, у которого уже есть сын. 

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