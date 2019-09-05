Фото дня: принцесса Шарлотта впервые пошла в школу

Учебный год начался и для наследников британского престола. В этом году впервые пошла в школу принцесса Шарлотта. Об этом сообщает "ВВС".\r\n\r\nЧетырёхлетняя принцесса будет учиться в престижной частной школе Thomas's Battersea на юго-западе Лондона. Впервые она пришла в заведение в сопровождении родителей – принц Уильяма и герцогини Кейт, а также старшего брата Джорджа, который уже третий год учится в этой же школе.\r\nПо словам принца Уильяма, который лично привез семью на машине, принцесса очень рада, что начинает учиться, - сообщает "ВВС".\r\nПринцесса Шарлотта в школе. Фото: Instagram\/theroyalfamily\r\nСтоимость обучения принцессы для ее родителей обойдется в 6305 фунтов (195 тысяч гривен) в год. К слову, за Джорджа, который проучится в Thomas's Battersea еще год, после чего перейдет в младшую среднюю школу, королевская семья выкладывает 6429 фунтов (почти 200 тысяч гривен).\r\nКак сообщали Українські новини, ранее принцесса Шарлотта впервые пошла в детский сад\r\nКроме того, принц Гарри и Меган крестили сына с нарушением традиций.\r\n