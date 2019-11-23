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23 листопада 2019, субота, 16:45 7
Суспільство 2019-11-23T16:51:18+02:00
Українські Новини
Спільний біль: Україна вшанувала хвилиною мовчання пам'ять жертв Голодомору

Спільний біль: Україна вшанувала хвилиною мовчання пам'ять жертв Голодомору

Голодомор, трагедія, Офіс Президента України, День пам'яті жертв Голодомору, хвилина мовчання

Україна вшанувала хвилиною мовчання пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років, голодоморів 1921-1922, 1946-1947 років.

Про це свідчить трансляція заходу Офісом президента.

У Києві біля Меморіалу пам'яті жертв голодоморів у церемонії вшанування пам'яті загиблих узяли участь президент Володимир Зеленський зі своєю дружиною Оленою, прем'єрміністр Олексій Гончарук та інші офіційні особи, представники українського духовенства і релігійних організацій.

"Україна вшановує 86-ті роковини Голодомору-геноциду 1932-1933 років, а також голодоморів 20-х і 40-х років ХХ століття. Ми шануємо пам'ять мільйонів наших убитих голодом співвітчизників. Це наш спільний біль. Вбивство голодом українців було свідомим знищенням національних традицій, моральних засад, духовних цінностей... Ніхто і ніщо не забуте. Ми пам'ятаємо", - повідомив диктор.

Після виконання молитви виступив з промовою президент.

"Про це написано десятки книг і знято не один фільм. Але величезний обсяг фактів і доказів все одно не дає ні мозку, ні серцю відповіді на просте запитання: "За що?". Як взагалі може з'явиться думки винищити весь народ? Як можна забрати у людей останню крихту хліба, а з нею й останню крихту надії, що ти або хоча б твої діти доживуть до наступного ранку?", - сказав Зеленський.

Після загальнонаціональної хвилини мовчання розпочалася всеукраїнська акція "Запали свічку!".

У 1921-1923, 1932-1933 і 1946-1947 роках у цілих регіонах України був масовий голод, виникнення якого пов'язують не стільки з неврожаєм, скільки із цілеспрямованими діями влади СРСР. Найбільш масштабним був Голодомор 1932-33 років, ву результаті якого, за різними оцінками, загинуло від 3 до 7 млн ​​українців. У 2006 році Верховна Рада визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Також Голодомор визнали геноцидом 15 іноземних держав.

Як повідомляли Українські Новини, Джамала випустила кліп до дня пам'яті жертв Голодомору.

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