Зеленский с супругой почтили память жертв Голодомора 1932-1933

Президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой почтил память жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Супружеская пара возложила колоски скорби к памятному знаку жертвам Голодомора на Михайловской площади в Киеве.

Зеленский с супругой. Фото: president.gov.ua

Президент с женой почтили память погибших минутой молчания.

В 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годах в целых регионах Украины был массовый голод, возникновение которого связывают не столько с неурожаем, сколько с целенаправленными действиями властей СССР. Наиболее масштабным был Голодомор 1932-1933 годов, в результате которого, по различным оценкам, погибло от 3 до 7 млн человек. В 2006 году Верховная Рада признала Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

Как сообщали Українські Новини, Львовский городской совет решил выплатить по 2 тыс. гривен всем местным жителям, пережившим Голодомор 1932-1933 годов на территории Украины.

Ранее Комитет по иностранным отношениям Сената США (верхняя палата Конгресса) утвердил резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

Тем временем, появилась программа мероприятий в Киеве ко дню Голодомора, Джамала выпустила клип ко дню памяти жертв Голодомора, а в Киеве изменится движение транспорта.