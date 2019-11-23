Чоловік платив бойовикам за видобуток вугілля на Донбасі, яке поставляв до ЄС

Служба безпеки України повідомила чоловікові про підозру в фінансуванні тероризму за незаконний видобуток на території самопроголошених "Донецької народної республіки" і "Луганської народної республіки" вугілля, яке поставлялося на підконтрольну Україні територію і до країн Європейського Союзу, і сплату податків до "бюджету" псевдореспублік.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, передають Українські Новини.

"Служба безпеки України блокувала масштабний механізм фінансування терористичних організацій "Л/ДНР" за рахунок видобутку на тимчасово окупованих територіях вугілля і подальшого його постачання до України і країн Європи", - сказано в ньому.

Оперативники спецслужби встановили, що організатори угоди зареєстрували в Україні низку комерційних структур. Через них ділки поставляли на підконтрольну територію продукцію, видобуту на вугільних підприємствах, розміщених на непідконтрольній території. Так звані податки вони вносили до "бюджетів" псевдореспублік.

В Україні продукція надходила, як нібито видобута на території Росії. Надалі ділки за підробленими документами реалізовували вугілля Українським ТЕЦ і до країн Європейського Союзу. СБУ повідомила одному з учасників нелегального бізнесу про підозру в скоєнні злочину передбаченого ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу.

Здійснюються заходи щодо залучення інших фігурантів провадження до кримінальної відповідальності.

Видобуток вугілля. Фото: СБУ

Як повідомляли Українські Новини, СБУ викрила підприємство в нелегальному видобутку вугілля на 8 млн гривень у Донецькій області.

Тим часом міжнародний суд ООН вирішив розглянути позов України проти Росії про фінансування тероризму, а екс-співробітник МВС провів фінансових операцій для "ЛНР" на 100 млн гривень.