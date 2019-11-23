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23 листопада 2019, субота, 15:42 20
Силові структури 2019-11-23T15:47:02+02:00
Українські Новини
Чоловік платив бойовикам за видобуток вугілля на Донбасі, яке поставляв до ЄС

Чоловік платив бойовикам за видобуток вугілля на Донбасі, яке поставляв до ЄС

СБУ, Вугілля, фінансування тероризму, Незаконний видобуток вугілля
Видобуток вугілля. Фото: СБУ
Видобуток вугілля. Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила чоловікові про підозру в фінансуванні тероризму за незаконний видобуток на території самопроголошених "Донецької народної республіки" і "Луганської народної республіки" вугілля, яке поставлялося на підконтрольну Україні територію і до країн Європейського Союзу, і сплату податків до "бюджету" псевдореспублік.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, передають Українські Новини.

"Служба безпеки України блокувала масштабний механізм фінансування терористичних організацій "Л/ДНР" за рахунок видобутку на тимчасово окупованих територіях вугілля і подальшого його постачання до України і країн Європи", - сказано в ньому.

Оперативники спецслужби встановили, що організатори угоди зареєстрували в Україні низку комерційних структур. Через них ділки поставляли на підконтрольну територію продукцію, видобуту на вугільних підприємствах, розміщених на непідконтрольній території. Так звані податки вони вносили до "бюджетів" псевдореспублік.

В Україні продукція надходила, як нібито видобута на території Росії. Надалі ділки за підробленими документами реалізовували вугілля Українським ТЕЦ і до країн Європейського Союзу. СБУ повідомила одному з учасників нелегального бізнесу про підозру в скоєнні злочину передбаченого ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу.

Здійснюються заходи щодо залучення інших фігурантів провадження до кримінальної відповідальності.

Видобуток вугілля. Фото: СБУВидобуток вугілля. Фото: СБУ

Як повідомляли Українські Новини, СБУ викрила підприємство в нелегальному видобутку вугілля на 8 млн гривень у Донецькій області.

Тим часом міжнародний суд ООН вирішив розглянути позов України проти Росії про фінансування тероризму, а екс-співробітник МВС провів фінансових операцій для "ЛНР" на 100 млн гривень.

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