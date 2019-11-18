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18 ноября 2019, понедельник, 20:48 10
Силовые структуры 2019-11-18T20:49:52+02:00
Українські Новини
СБУ разоблачила предприятие в нелегальной добыче угля на 8 млн гривен в Донецкой области

СБУ разоблачила предприятие в нелегальной добыче угля на 8 млн гривен в Донецкой области

СБУ, Уголь, незаконная добыча угля, Шахта Горняк
Уголь. Фото: Fresher
Уголь. Фото: Fresher

Служба безопасности Украины разоблачила предприятие в нелегальной добыче угля на 8 миллионов гривен в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

Согласно ему, 6 жителей Киева, Покровска и временно оккупированного Енакиево (оба - Донецкая область) организовали нелегальную добычу угля на территории закрытой шахты "Горняк".

На подпольном предприятии с нарушениями правил безопасности работало в 2 смены 30 человек. Для легализации добытого угля дельцы использовали поддельную документацию одного из угольных предприятий региона, а также проводили фиктивные финансово-хозяйственные операции.

Они сбывали полезные ископаемые в учреждения и организаций Днепропетровской, Запорожской и западных областей. За полгода функционирования бизнеса работники добыли около 2,5 тысячи тонн угля, что нанесло государству около 8 млн гривен убытка.

По заключению экспертов, незаконная деятельность могла привести к оползням и протеканиям подземных вод.

Во время обысков на месте незаконной выборки и по адресам проживания фигурантов производства правоохранители изъяли шахтное оборудование, машины, банковские карты, печати и штампы предприятий, задействованных в схеме, а также документы, доказывающие незаконные сделки.

Правоохранители открыли дело по ч.2 ст.240, ч.1 ст.272 и ч.2 ст.364 (нарушение правил охраны ископаемых, нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, СБУ подозревает руководство 5 государственных шахт Луганской и Донецкой областей в хищении 500 млн гривен.

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