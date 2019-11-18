СБУ разоблачила предприятие в нелегальной добыче угля на 8 млн гривен в Донецкой области

Служба безопасности Украины разоблачила предприятие в нелегальной добыче угля на 8 миллионов гривен в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.



Согласно ему, 6 жителей Киева, Покровска и временно оккупированного Енакиево (оба - Донецкая область) организовали нелегальную добычу угля на территории закрытой шахты "Горняк".



На подпольном предприятии с нарушениями правил безопасности работало в 2 смены 30 человек. Для легализации добытого угля дельцы использовали поддельную документацию одного из угольных предприятий региона, а также проводили фиктивные финансово-хозяйственные операции.



Они сбывали полезные ископаемые в учреждения и организаций Днепропетровской, Запорожской и западных областей. За полгода функционирования бизнеса работники добыли около 2,5 тысячи тонн угля, что нанесло государству около 8 млн гривен убытка.



По заключению экспертов, незаконная деятельность могла привести к оползням и протеканиям подземных вод.



Во время обысков на месте незаконной выборки и по адресам проживания фигурантов производства правоохранители изъяли шахтное оборудование, машины, банковские карты, печати и штампы предприятий, задействованных в схеме, а также документы, доказывающие незаконные сделки.



Правоохранители открыли дело по ч.2 ст.240, ч.1 ст.272 и ч.2 ст.364 (нарушение правил охраны ископаемых, нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.



Как сообщали Українськi Новини, СБУ подозревает руководство 5 государственных шахт Луганской и Донецкой областей в хищении 500 млн гривен.