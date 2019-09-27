Экс-сотрудник МВД провел финансовых операций для "ЛНР" на 100 млн гривен

Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника Министерства внутренних дел по подозрению в проведении финансовых операций на общую сумму более 100 млн гривен для самопровозглашенной "Луганской народной республики".\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.\r\n"Бывший сотрудник МВД Украины, который непосредственно организовал и проводил масштабные финансовые операции для нужд незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР", задержан в Запорожье контрразведкой СБУ", - сказано в нем.\r\nОперативники спецслужбы установили, что украинец в 2015 году добровольно вступил в так называемую 7-ую й отдельную мотострелковую бригаду 2-го армейского корпуса "Народной милиции" (7 ОГМСБр 2 АК НС) террористической организации ЛНР, где занимал должность финансиста ее финансово-экономической службы.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nИспользуя ряд оформленных на свое имя платежных карточек банковских учреждений Украины, он проводил финансовые операции в интересах боевиков.\r\nПодозреваемый, в частности, обеспечивал обналичивания и перевод средств с временно оккупированной территории Луганской области и обратно, обмен валют, пополнение мобильных счетов.\r\nОбщая сумма сделок составила более 100 млн гривен.\r\nПолученные в результате финансовых сделок деньги боевики легализовали через многократные переводы между карточными счетами физических лиц для перевода их в наличные.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n"Установлено, что значительная часть доходов от противоправной деятельности непосредственно поступала к главарям незаконного вооруженного формирования и использовалась для закупки горюче-смазочных материалов, оргтехники, военного оборудования, ремонта боевой техники", - сообщает СБУ.\r\nКонтрразведчики СБУ получили информацию, что подозреваемый планирует прибыть на территорию Запорожской области по личным вопросам и задержали его.\r\nВ ходе проведения следственных действий по местам временного пребывания подозреваемого в Запорожье правоохранители изъяли документацию и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность, в частности платежные карточки и оргтехнику, а также удостоверение старшего лейтенанта финансово-экономической службы так называемой 7 ОГМСБр 2 АК НС ЛНР.\r\nЗадержанному объявлено подозрение по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса, решается вопрос об избрании меры пресечения.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nСанкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.\r\nПродолжается досудебное следствие.\r\nКак сообщали Українськi Новини, СБУ задержала двух женщин в передаче боевикам "ЛНР" информации о силах ООС.\r\nРанее прокуратура сообщила о подозрении в терроризме женщине-информатору разведывательной сети "ЛНР".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n