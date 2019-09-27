Экс-сотрудник МВД провел финансовых операций для "ЛНР" на 100 млн гривен

Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника Министерства внутренних дел по подозрению в проведении финансовых операций на общую сумму более 100 млн гривен для самопровозглашенной "Луганской народной республики".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Бывший сотрудник МВД Украины, который непосредственно организовал и проводил масштабные финансовые операции для нужд незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР", задержан в Запорожье контрразведкой СБУ", - сказано в нем.

Оперативники спецслужбы установили, что украинец в 2015 году добровольно вступил в так называемую 7-ую й отдельную мотострелковую бригаду 2-го армейского корпуса "Народной милиции" (7 ОГМСБр 2 АК НС) террористической организации ЛНР, где занимал должность финансиста ее финансово-экономической службы.

Используя ряд оформленных на свое имя платежных карточек банковских учреждений Украины, он проводил финансовые операции в интересах боевиков.

Подозреваемый, в частности, обеспечивал обналичивания и перевод средств с временно оккупированной территории Луганской области и обратно, обмен валют, пополнение мобильных счетов.

Общая сумма сделок составила более 100 млн гривен.

Полученные в результате финансовых сделок деньги боевики легализовали через многократные переводы между карточными счетами физических лиц для перевода их в наличные.

"Установлено, что значительная часть доходов от противоправной деятельности непосредственно поступала к главарям незаконного вооруженного формирования и использовалась для закупки горюче-смазочных материалов, оргтехники, военного оборудования, ремонта боевой техники", - сообщает СБУ.

Контрразведчики СБУ получили информацию, что подозреваемый планирует прибыть на территорию Запорожской области по личным вопросам и задержали его.

В ходе проведения следственных действий по местам временного пребывания подозреваемого в Запорожье правоохранители изъяли документацию и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность, в частности платежные карточки и оргтехнику, а также удостоверение старшего лейтенанта финансово-экономической службы так называемой 7 ОГМСБр 2 АК НС ЛНР.

Задержанному объявлено подозрение по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Продолжается досудебное следствие.

Как сообщали Українськi Новини, СБУ задержала двух женщин в передаче боевикам "ЛНР" информации о силах ООС.

Ранее прокуратура сообщила о подозрении в терроризме женщине-информатору разведывательной сети "ЛНР".