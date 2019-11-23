Концентрація нафти перевищила норму в 157 разів на місці аварії танкера під Одесою

Концентрація нафтопродуктів на місці аварії танкера "Делфі" у морі біля Одеси перевищила норму в 157 разів.

Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Станом на зараз ситуація не є критичною, але рекомендую відмовитись від купання у морі. Нашими фахівцями встановлено перевищення вмісту в епіцентрі події нафтопродуктів у 157 разів. Інспектори наразі працюють на місці і продовжують моніторинг забруднення у межах своїх повноважень і зони відповідальності", - написав він.

Фірсов повідомив, що вздовж берега розтягнули сорбуючі бони.

Він зазначив, що як тільки буря вщухне, бони встановлять навколо аварійного буксира, щоб уникнути розповсюдження плям паливно-мастильних матеріалів в море.

Одержавши доступ до судна, фахівці зможуть провести обстеження та встановити більш точні показники забруднення.

"Також вже є певна інформація про саме судно. Це рейдово-портовий нафтоналивний плавбункеровщик болгарського проекту 585. Його довжина 59 метрів, ширина - 10 метрів, вантажопідйомність 1565 тонн. Відомо, що власник судна «Фактор груп лімітед» зареєстрований у Харкові і належить Джавадову Шамсаддіну Алі Огли", - додав Фірсов.

Як повідомляли Українські Новини, 21 листопада танкер "Делфі" сів на мілину біля Одеси.

Капітан зірваного з якоря танкера Delfi відмовлявся подати сигнал SOS і евакуювати екіпаж без дозволу судновласника, зв'язатися з яким неможливо.

Екологічні служби через шторм не можуть приступити до ліквідації витоку паливно-мастильних матеріалів на місці аварії танкера.