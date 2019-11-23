підписатися на розсилку
24 24.3
26.35 26.9
˟
  • Новини
  • Події
  • Концентрація нафти перевищила норму в 157 разів на місці аварії танкера під Одесою
23 листопада 2019, субота, 15:30 26
Події 2019-11-23T17:15:02+02:00
Українські Новини
Концентрація нафти перевищила норму в 157 разів на місці аварії танкера під Одесою

Концентрація нафти перевищила норму в 157 разів на місці аварії танкера під Одесою

Танкер
Танкер "Делфі". Фото: dumskaya.net

Концентрація нафтопродуктів на місці аварії танкера "Делфі" у морі біля Одеси перевищила норму в 157 разів.

Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Станом на зараз ситуація не є критичною, але рекомендую відмовитись від купання у морі. Нашими фахівцями встановлено перевищення вмісту в епіцентрі події нафтопродуктів у 157 разів. Інспектори наразі працюють на місці і продовжують моніторинг забруднення у межах своїх повноважень і зони відповідальності", - написав він.

Фірсов повідомив, що вздовж берега розтягнули сорбуючі бони.

Він зазначив, що як тільки буря вщухне, бони встановлять навколо аварійного буксира, щоб уникнути розповсюдження плям паливно-мастильних матеріалів в море.

Одержавши доступ до судна, фахівці зможуть провести обстеження та встановити більш точні показники забруднення.

"Також вже є певна інформація про саме судно. Це рейдово-портовий нафтоналивний плавбункеровщик болгарського проекту 585. Його довжина 59 метрів, ширина - 10 метрів, вантажопідйомність 1565 тонн. Відомо, що власник судна «Фактор груп лімітед» зареєстрований у Харкові і належить Джавадову Шамсаддіну Алі Огли", - додав Фірсов.

Як повідомляли Українські Новини, 21 листопада танкер "Делфі" сів на мілину біля Одеси.

Капітан зірваного з якоря танкера Delfi відмовлявся подати сигнал SOS і евакуювати екіпаж без дозволу судновласника, зв'язатися з яким неможливо.

Екологічні служби через шторм не можуть приступити до ліквідації витоку паливно-мастильних матеріалів на місці аварії танкера.
Архів
Новини
Їхав до старих друзів: "Злодій в законі" на прізвисько "Тенго Гальський" затриманий на шляху до Києва 17:24
Голодомор.
Спільний біль: Україна вшанувала хвилиною мовчання пам'ять жертв Голодомору 16:45
Місія МВФ покинула Україну, зазначивши просування в реформах 16:21
Видобуток вугілля. Фото: СБУ
Чоловік платив бойовикам за видобуток вугілля на Донбасі, яке поставляв до ЄС 15:42
Концентрація нафти перевищила норму в 157 разів на місці аварії танкера під Одесою 15:30
більше новин
Глава Аграрного Фонду увійшов в топ-25 CEO України і був відсторонений у той же день 09:39 Інфографіка
Кияни назвали Кличка найкращим мером за роки незалежності України, - дослідження Active Group 10:42
Імпорт електроенергії з РФ приносить золоті гори компанії Коломойського та російському "Інтер РАО", - Кучеренко 11:29
Виставка "Біг" відкрила свої двері у Будинку-музеї Булгакова до іменин письменника 21:09
Найбільші бізнесові асоціації виступили проти законопроектів про "податковий терор" 13:44
більше новин
Глава Аграрного Фонду увійшов в топ-25 CEO України і був відсторонений у той же день 09:39 Інфографіка
Головою Держархіву став Хромов, який хвалився у віршах своїми бл***ми і грошима 14:16
Держпраці хоче позбавити права голосу безробітних 06:20
Річниця
Фото дня: у річницю "Революції гідності" на Майдан вийшли тисячі людей 21:04
Брату нардепа "Слуги народу" просять присвоїти почесне звання 12:15
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok