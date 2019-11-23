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23 листопада 2019, субота, 15:10 33
Силові структури 2019-11-23T16:45:02+02:00
Українські Новини
Шістьох ультраправих на Трансмарші в Києві затримала поліція

Шістьох ультраправих на Трансмарші в Києві затримала поліція

ЛГБТ, Поліція Києва, Затримані, транссексуали
Поліція на Транс-марші. Фото: поліція Києва
Поліція на Транс-марші. Фото: поліція Києва

Поліція затримала 6 осіб за протиправні дії під час Трансмаршу на Михайлівській площі в Києві.

Про це йдеться в повідомленні поліції Києва, передають Українські Новини.

"Під час проведення акції противники заходу намагалися прорвати поліцейський кордон, щоб завадити проведенню маршу, і влаштували бійку з правоохоронцями. За протиправні дії поліцейські затримали шістьох найбільш активних громадян і доставили в територіальне управління поліції. Після з'ясування всіх обставин їхнім діям буде дана правова оцінка", - сказано в ньому.

Наголошується, що акція пам'яті загиблих через трансфобію людей з нагоди Міжнародного дня пам'яті трансгендерів відбулася за раніше поданою заявкою.

Для забезпечення громадської безпеки та порядку співробітники столичної поліції і військовослужбовці Національної гвардії посилили заходи безпеки в центральній частині міста.

Поліція на Транс-марші. Фото: поліція КиєваПоліція на Трансмарші. Фото: поліція Києва

У п'ятницю транс-марш пройшов на Михайлівській площі в Києві. На акцію також прийшли люди, які виступають за традиційні сімейні цінності, які намагалися завадити проведенню маршу.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський порадив ультраправому залишити в спокої ЛГБТ-спільноту. Тим часом українці на одному рівні з росіянами по відношенню до ЛГБТ.

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