Шістьох ультраправих на Трансмарші в Києві затримала поліція

Поліція затримала 6 осіб за протиправні дії під час Трансмаршу на Михайлівській площі в Києві.

Про це йдеться в повідомленні поліції Києва, передають Українські Новини.

"Під час проведення акції противники заходу намагалися прорвати поліцейський кордон, щоб завадити проведенню маршу, і влаштували бійку з правоохоронцями. За протиправні дії поліцейські затримали шістьох найбільш активних громадян і доставили в територіальне управління поліції. Після з'ясування всіх обставин їхнім діям буде дана правова оцінка", - сказано в ньому.

Наголошується, що акція пам'яті загиблих через трансфобію людей з нагоди Міжнародного дня пам'яті трансгендерів відбулася за раніше поданою заявкою.

Для забезпечення громадської безпеки та порядку співробітники столичної поліції і військовослужбовці Національної гвардії посилили заходи безпеки в центральній частині міста.

Поліція на Трансмарші. Фото: поліція Києва

У п'ятницю транс-марш пройшов на Михайлівській площі в Києві. На акцію також прийшли люди, які виступають за традиційні сімейні цінності, які намагалися завадити проведенню маршу.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський порадив ультраправому залишити в спокої ЛГБТ-спільноту. Тим часом українці на одному рівні з росіянами по відношенню до ЛГБТ.