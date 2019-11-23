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23 листопада 2019, субота, 14:50 43 Інфографіка
Економіка 2019-11-23T16:30:02+02:00
Українські Новини
Морква стрімко дешевшає: в чому справа і як змінилися ціни

Морква стрімко дешевшає: в чому справа і як змінилися ціни

Ціни на продукти, ціни на овочі, Борщовий набір, Морква
Моркву. Фото: ateximp
Моркву. Фото: ateximp

У той час як борщ істотно подешевшав у листопаді, ціни на українську моркву в листопаді знижуються швидше, ніж ціни на інші овочі "борщового набору". Моркву сьогодні пропонують за 3,5-4,2 грн/кг. Це майже в 1,5 рази дешевше, ніж в середині жовтня і в 2 рази нижче цін минулого року, повідомляє "Інфо-Шувар".

Українські виробники вважають поточні ціни незадовільними. Поточна вартість продукції обмежує можливість підняття заробітної плати працівниками за збирання моркви, тому деякі фермери взагалі відмовляються збирати врожай. Але проблеми передусім виникають із продукцією низької якості, її сьогодні з поля важко продати дорожче 2,8-3,0 грн/кг. Якісна морква продається з господарств на 25-30% дорожче.

Інфографіка: Інфографіка: "Інфо-Шувар"

Українські трейдери, у свою чергу, наголошують на тому, що пропозиція моркви в цьому році досить велика. З липня по середину листопада було продано понад 55 тис. тонн овочів "борщового набору", серед яких частка моркви становить близько 10%.

Через зниження ціни у листопаді в Україну навіть перестали завозити моркву із Білорусі. Від початку сезону Україна імпортувала близько 500 тонн моркви, для порівняння рік тому, з листопада по жовтень включно, потреба в імпортній моркві становила більше 4 тис. тонн. Зниження обсягів імпорту теж говорить про те, що української моркви на ринку в цьому сезоні значно більше, ніж в минулому році. Втім, українські трейдери вважають, що будь-які спроби знов підняти ціни на українську моркву спровокують чергову  хвилю  імпорту. Для прикладу Білорусь та Польща теж зібрали досить непоганий врожай, ціни на моркву там в 1,5-2 рази нижчі, ніж рік тому.

Раніше Українські Новини писали, як змінилися ціни на товари і послуги. Тим часом у жовтні молочка підскочила в ціні.

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