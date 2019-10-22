Гречка, сигареты и аренда стремительно дорожают: как изменились цены на товары и услуги

В то время, как эксперт назвал условие для повышения пенсий , социальных выплат и пособий, п рассказывает "Сегодня".

Из 53-х позиций, стоимость которых ежемесячно мониторят специалисты Госстатистики, в сентябре подешевели, по сравнению с августом, менее десятка: это овощи борщнабора, кроме картофеля, куриные яйца, рис и топливо. Все остальное хоть ненамного, но подорожало.

В перечень вошли 12 видов товаров и услуг: от продуктов и лекарств до аренды жилья.

Инфографика: "Сегодня"

Как видно из инфографики, по продуктам больше всего повысились за год цены на хлеб (+20%) и гречневую крупу (+19%). Меньше всего подорожал сахар (+2,5%) и свинина (+4%). А вот куриные яйца ныне стоят почти на четверть дешевле, чем в сентябре 2018 года. По промтоварам больше всего подорожали сигареты (+22%), причина – повышение акцизного сбора. На 12-17% поднялась цена лекарств.

В Киеве мясо и хлеб не только дороже, чем на Тернопольщине, но и цены на аренду жилья в 1,5-2 раза выше, чем в других областях. Но есть исключения: например, на Волыни и Житомирщине, где зарплаты небольшие, продают самые дорогие лекарства, в Ивано-Франковской области – самое дорогое топливо, в Луганской – сливочное масло.

Разброс цен по отдельным товарам отличается в разы. Самая большая разница по ценам на хлеб: в Киевской области он на 56% дороже, чем в Тернопольской. А самая маленькая – на сигареты: на Донбассе сигареты дороже, чем в Запорожской области всего на 3%. Среди услуг вне конкуренции разница по стоимости аренды жилья: в Киеве снять однокомнатную квартиру стоит почти вчетверо дороже, чем в прифронтовой Луганской области.

Специалисты говорят, что стоимость товаров в том или ином регионе зависит от двух главных факторов: место производства и наличие конкуренции.

"Очевидно, что хлебом в каждом регионе обеспечивают местные предприятия, это та продукция, которую нет смысла везти издалека, поэтому и цены на него устанавливают, исходя из себестоимости и покупательной способности населения", – разъяснил нам директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

То же, по его словам, касается молока, молокопродуктов и овощей в большинстве областей. Но в промышленных регионах, прежде всего на востоке страны, где население живет в основном в городах, эти продукты стоят дороже, чем в аграрных регионах, потому что часть товаров – привозные, а значит больше затраты на логистику.

Похожая ситуация с лекарствами, которые производятся далеко не везде. По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, цена того или иного препарата определяется логистикой и спросом и не зависит от покупательной способности населения: кому нужно лекарство, тот купит его за любые деньги.

"Еще один фактор – конкуренция. Например, в Киеве много аптек, поэтому "задирать" цены на лекарства не получится, покупатель купит там, где дешевле. А в глубинке все наоборот", – говорит Пендзин.

В этом году оба эксперта прогнозируют дальнейший плавный рост цен на хлеб и крупы и стабилизацию цен на мясо и молокопродукты.

"Больше всего подорожает гречка, потому что ее мало засеяли, всего 40% от прошлогодних площадей, поэтому к январю можем увидеть цену и по 30 грн/кг, – объяснил Пендзин. – А вот на молоко и мясо цены уже сравнялись с европейскими, поэтому подорожать могут не более чем на уровень инфляции, иначе в Украину пойдет импортная продукция".

Как сообщали Українські Новини, цены на гречку опустились ниже 21 гривны в сентябре, а картофель подешевел к середине осени.