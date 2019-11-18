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18 ноября 2019, понедельник, 19:21 63
Экономика 2019-11-18T19:21:10+02:00
Українські Новини
В октябре молочка подскочила в цене: что подорожало сильнее всего

В октябре молочка подскочила в цене: что подорожало сильнее всего

Цены, цены на молоко, потребительские цены, Цены на продукты
Молоко
Молоко

В октябре средние потребительские цены на молоко повысились на 1,7%, или на 0,41 гривны, до 25,14 гривны/литр по сравнению с сентябрем.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

При этом самые высокие цены зафиксированы в Одесской области - 28,26 гривны/л, а самые низкие в Черновицкой области - 22,3 гривны/л.

Цены на сливочное масло повысились на 1%, или на 0,4 гривны, до 41,84 гривны за 200 г.

Цены на сметану жирностью до 15% повысились на 1,3%, или на 0,77 гривны, до 60,49 гривны/кг.

Цены на мягкие жирные сыры повысились на 1,6%, или на 1,67 гривны, до 103,17 гривны/кг.

Как сообщали Українські Новини, борщ существенно подешевел в ноябре: новая стоимость ингредиентов.

Тем временем гречка, сигареты и аренда стремительно дорожают: как изменились цены на товары и услуги.

Также стало известно, как поменялись расходы украинцев. Так, Украина даже попадала в десятку стран, граждане которых тратят на продукты больше всех. Согласно подсчетам аналитиков из США, украинцы в 2016 г. потратили на еду 38% своих доходов. 

Больше новостей о: Цены цены на молоко потребительские цены Цены на продукты

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