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23 листопада 2019, субота, 13:55 49 Карта
Суспільство 2019-11-23T17:15:02+02:00
Українські Новини
Випаде сніг, температура знизиться до -11: прогноз погоди на неділю

Випаде сніг, температура знизиться до -11: прогноз погоди на неділю

Прогноз погоди, погода в Україні, погода в Києві

23 листопада в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-9 градусів, вдень -1...+1 градус.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі місцями дощ і мокрий сніг, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-6 градусів, вдень -1...+6 градусів; у Закарпатті вночі +8...+13 градусів.

У Карпатах місцями невеликий дощ і мокрий сніг, температура вночі -1...-6 градусів, вдень 0...+5 градусів.

На курортах Карпатського регіону місцями невеликий дощ і мокрий сніг. У Моршині температура вночі -1...-3 градуси, вдень +3...+5 градусів. У Трускавці температура вночі -1...-3 градуси, вдень +3...+5 градусів, У Сваляві температура вночі 0...+2 градуси, вдень +10...+12 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-11 градусів, вдень -3...+3 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-11 градусів, вдень -3...+3 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -9...-14 градусів, удень -3...+3 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, вітер східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -2...-8 градусів, вдень -2...+5 градусів. У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -2...-3 градуси, вдень +2...+7 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі 0...+2 градуси, вдень +4...+6 градусів.

Нагадаємо, синоптик розповіла, коли потеплішає і випаде сніг. Синоптики дали прогноз погоди на всю зиму. Раніше синоптики змінили прогноз погоди на листопад - скоро аномальне тепло змінять морози до -11 і заметілі.

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