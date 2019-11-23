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  • У Дніпрі п'ятеро в балаклавах побили двох активістів
23 листопада 2019, субота, 12:44 70
Події 2019-11-23T12:51:25+02:00
Українські Новини
У Дніпрі п'ятеро в балаклавах побили двох активістів

У Дніпрі п'ятеро в балаклавах побили двох активістів

побиття активіста, Напад на активістів
Напад на активістів у Днипре. Фото: Тетяна Печончик/Facebook
Напад на активістів у Днипре. Фото: Тетяна Печончик/Facebook

5 невідомих побили активістів Владислава Мельника і Вирослава Цюпьяка в Дніпрі 22 листопада.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Дніпропетровської області, передають Українські Новини.

"Інформація про побиття місцевого жителя надійшло на лінію "102" 22 листопада о 22:00. За словами 23-річного заявника, тільки що невідомі чоловіки напали на нього в приміщенні по вул. Володимира Мономаха м. Дніпра. Надалі він звернувся в лікарню. За попереднім діагнозом лікарів, чоловік отримав легкі тілесні ушкодження", - сказано в ньому.

На даний момент правоохоронці з'ясовують усі обставини події, опитують свідків, потерпілих, проводять слідчо-розшукові заходи для встановлення та затримання зловмисників.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Напад на активістів у Днипре. Фото: Тетяна Печончик/FacebookНапад на активістів у Днипре. Фото: Тетяна Печончик/Facebook

Голова правління громадської організації "Zmina. Центр прав людини" Тетяна Печончик в соціальній мережі Facebook повідомила, що 5 осіб у балаклаві побили активістів громадської організації "Спільнота активної молоді" Владислава Мельника і Вирослава Цюпьяка.

Вона написала, що у активістів є травми черепа, щелепи і носа. Молоді люди перебувають лікарні на обстеженні.

Як повідомляли Українські Новини, поліція затримала підозрюваного у нападі на громадянську активістку в Запорізькій області.Раніше за вбивство активістки Гандзюк суд засудив до 3-6,5 років в'язниці 5 екс-учасників АТО. Крім того, ще одного підозрюваного у справі про вбивство Гандзюк шукають СБУ та Інтерпол.

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