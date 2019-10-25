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25 октября 2019, пятница, 11:19 292
Происшествия 2019-10-25T11:21:03+03:00
Українські Новини
Активистку пырнули ножом в подъезде Запорожья, подозреваемого задержали

Активистку пырнули ножом в подъезде Запорожья, подозреваемого задержали

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Подозреваемый в нападении на активистку в Запорожье. Фото:
Подозреваемый в нападении на активистку в Запорожье. Фото: "УП" со страницы Нацполиции в Facebook

Полиция задержала подозреваемого в нападении на гражданскую активистку в Запорожской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"24 октября в подъезде дома по улице Европейской в ​​городе Запорожье злоумышленник нанес ножевое ранение женщине 1995 года рождения и исчез. Пострадавшую госпитализировали и прооперировали", - сказано в нем.

На место происшествия выехали следственно-оперативна группа, эксперты-криминалисты, кинологи.

Следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Были изъяты записи с видеокамер по маршруту движения потерпевшей и получены приметы нападавшего.

В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий около 22:30 ранее судимый подозреваемый 1979 года рождения был задержан. По месту его проживания полиция провела обыск и изъяла вещественные доказательства.

Фигуранту дела грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование, в ходе которого будут установлены мотивы преступления.

Также на странице полиции Запорожской области в Facebook появилось фото подозреваемого, однако потом было удалено. Снимок остался у издания "Украинская правда".

Как сообщали Українськi Новини, Рябошапка назвал приоритетом ГПУ расследования убийств активистов. Также под ОПУ активисты требуют расследовать убийство Гандзюк.

Кроме того, в Запорожской области мужчина натравил на полицейских собаку.

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