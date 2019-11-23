підписатися на розсилку
24 24.3
26.35 26.9
˟
  • Новини
  • Події
  • Під Києвом автомобіль на смерть збив двох пішоходів, ще двоє людей постраждали
23 листопада 2019, субота, 09:46 54
Події 2019-11-23T13:30:03+02:00
Українські Новини
Під Києвом автомобіль на смерть збив двох пішоходів, ще двоє людей постраждали

Під Києвом автомобіль на смерть збив двох пішоходів, ще двоє людей постраждали

ДТП, ДТП з автобусом
Фото: Інформатор
Фото: Інформатор

На трасі Київ-Чернігів, в селі Семипілки сталася трагічна ДТП, в якій загинули дві людини. Пішоходи перебігали дорогу в невстановленому місці і загинули миттєво, повідомляється на ютуб-каналі "dtp.kiev.ua".

Внаслідок події також постраждали водій і пасажир машини, їх терміново госпіталізували, йдеться в Instagram "dtp.kiev.ua".

"Тіла постраждалих буквально пошматовані", - уточнює кореспондент.

Наголошується, що деталі інциденту на місці встановлюють правоохоронці. А ще одна аварія з потерпілим сталася недалеко від вже згаданого трагічної події.

Фото: ІнформаторФото: Інформатор

Як повідомляли Українські Новини, у Києві водій Porsche втратила керування і знесла 14 метрів огорожі.

Частина Києва стояла у заторах через пожежу в таксі Über.

Раніше в Києві сталася масштабна ДТП з маршруткою, в якому загинули дві людини.

Більше новин про: ДТП ДТП з автобусом

Архів
Новини
Випаде сніг, температура знизиться до -11: прогноз погоди на неділю 13:55 Карта
Транс-Марш в Києві Фото: hromadske
У Києві пройшов Транс-марш до дня пам'яті жертв трансфобії: є затримані 13:33
Війна на Донбасі: штаб ООС назвав втрати бойовиків за тиждень 13:15
Напад на активістів у Днипре. Фото: Тетяна Печончик/Facebook
У Дніпрі п'ятеро в балаклавах побили двох активістів 12:44
Можна в капелюсі і окулярах: в Україні змінили правила фотографування на паспорт 12:16
більше новин
Глава Аграрного Фонду увійшов в топ-25 CEO України і був відсторонений у той же день 09:39 Інфографіка
Кияни назвали Кличка найкращим мером за роки незалежності України, - дослідження Active Group 10:42
Виставка "Біг" відкрила свої двері у Будинку-музеї Булгакова до іменин письменника 21:09
Імпорт електроенергії з РФ приносить золоті гори компанії Коломойського та російському "Інтер РАО", - Кучеренко 11:29
НАБУ почало розслідувати можливу держзраду екс-глави СБУ Грицака 15:34
більше новин
Глава Аграрного Фонду увійшов в топ-25 CEO України і був відсторонений у той же день 09:39 Інфографіка
Суд зобов'язав Кабмін переглянути прожитковий мінімум 14:41
Казахстан включив "Амізон" АТ "Фармак" у протоколи лікування грипу та ГРВІ 15:30
Телефонуйте мені і ми їх тра***мо як слід, - Арахамія проводив переговори з поліцією 14:12
Річниця
Фото дня: у річницю "Революції гідності" на Майдан вийшли тисячі людей 21:04
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok