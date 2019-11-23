Під Києвом автомобіль на смерть збив двох пішоходів, ще двоє людей постраждали

На трасі Київ-Чернігів, в селі Семипілки сталася трагічна ДТП, в якій загинули дві людини. Пішоходи перебігали дорогу в невстановленому місці і загинули миттєво, повідомляється на ютуб-каналі "dtp.kiev.ua".

Внаслідок події також постраждали водій і пасажир машини, їх терміново госпіталізували, йдеться в Instagram "dtp.kiev.ua".

"Тіла постраждалих буквально пошматовані", - уточнює кореспондент.

Наголошується, що деталі інциденту на місці встановлюють правоохоронці. А ще одна аварія з потерпілим сталася недалеко від вже згаданого трагічної події.

Фото: Інформатор

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