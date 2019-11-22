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22 ноября 2019, пятница, 15:18 31
Происшествия 2019-11-22T15:24:28+02:00
Українські Новини
Часть Киева стояла в пробках из-за пожара в такси Uber

Часть Киева стояла в пробках из-за пожара в такси Uber

Такси, Uber, пожар в машине, ДТП в Киеве, ДТП с такси

В пятницу, 22 ноября, в Соломенском районе Киева произошел пожар. Во время движения по дороге загорелся автомобиль Chevrolet Lacetti с наклейками службы такси Uber. Обошлось без жертв, сообщает "Информатор" со ссылкой на очевидцев инцидента.

Автомобиль загорелся возле Соломенской площади возле академии внутренних дел Украины. 

По предварительной информации, авто ехало по Воздухофлотскому проспекту. Во время движения начался пожар. Потушить машину самостоятельно не удалось. Пришлось вызывать спасателей, которые оперативно ликвидировали возгорание.

На месте работали спасатели, патрульная полиция и медики. Детали и причины инцидента выясняются. На Воздухофлотском проспекте образовалась пробка.

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