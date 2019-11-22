В Киеве водитель Porsche потеряла управление и снесла 14 метров ограждения

Сегодня, 22 ноября, в Киеве на улице Старонаводницкой произошла серьезная авария, автомобиль снес 14 метров забора и перевернулся. Об этом сообщает Информатор.

Так, сообщается, что автомобиль Porsche, за рулем которого находилась женщина, вылетел с дороги, снеся отбойник и забор.

Отмечается, что водитель потеряла управление на повороте.

Кроме того, автомобиль перевернулся, задев припаркованный рядом ВАЗ. К счастью, в результате аварии женщина получила только легкие травмы — ее увезли в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

Porsche перевернулся на Старонаводницкой. Фото: Информатор

Больше никого в салоне авто не было. На месте работали экипаж патрульной полиции и сотрудники следственного управления

Как сообщали Українські Новини, сегодня также часть Киева стояла в пробках из-за пожара в такси Uber.

Ранее в Киеве произошло масштабное ДТП с маршруткой, в котором погибли два человека.